Euroleague Panorama

Basketbolda ULEB Avrupa Ligi'nde 2008-2009 sezonunun 7. haftasını Türk takımları 1'er galibiyet ve yenilgiyle kapatırlarken, 7. hafta maçları sonunda 10'ar puan ve averajla Fenerbahçe Ülker, (C) Grubu'nda, Efes Pilsen de (D) Grubu'nda 4. sırada yer aldılar.



Evsahibi takımların hayli başarılı oldukları ve 12 maçtan 10'unu kazandıkları bu haftada Türk ekiplerinden Efes Pilsen, ilk yarıda İtalya'da yendiği Armani Jeans Milano'yu, İstanbul'da da yenmeyi başardı ve 4 haftadır süren yenilgi serisine son vererek 2. tur için yeniden umutlandı.



Fenerbahçe Ülker ise Almanya deplasmanında da Alba Berlin karşısında tutunamadı ve üstüste 3. yenilgisini alarak 2. tur şansını tehlikeye attı.



Le Mans Sarthe Basket ve BC Zalgiris Kaunas takımlarının hala galibiyetle tanışamadıkları ligin 7. hafta mücadeleleri sonunda, 13'er puan ve averajla (B) Grubu'nda İspanya'nın Regal FC Barcelona ve (D) Grubu'nda Rusya'nın USH CSKA Moskova, 12'şer puan ve averajla da (A) Grubu'nda Yunanistan'ın BC Pire Olympiakos ve (C) Grubu'nda da İspanya'nın TAU Ceramica Vitoria takımları lider durumda bulunuyorlar.



-HAFTANIN ''MVP''Sİ ABD'Lİ RAWLE MARSHALL-



Ligde 7. haftanın ''en değerli oyuncusu'' (MVP) unvanını, Hırvatistan'ın KK Cibona Zagreb takımının 26 yaşında ve 2.01 metre boyundaki ABD'li forveti Rawle Marshall aldı.



Rawle Marshall, takımının evinde Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket takımını 89-70 yendiği maçta 27.5 dakika sahada kaldı. ABD'li oyuncu, bu sürede 21 sayı, 5 savunma ribaundu, 3 asist ve 3 top çalma performansıyla 34 puan topladı ve haftanın ''MVP''si olmaya hak kazandı.



Ligin genel MVP klasmanında ise İsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv takımının ABD'li pivotu D'Or Fischer, toplam 148 ve maç başına 21.14 puan ortalamasıyla bu hafta zirveye yerleşti.



Fenerbahçe Ülker'in milli oyuncusu Mirsad Türkcan da toplam ve savunma ribaundu kategorilerinde ilk sıralardaki yerini 7. haftada da korudu.



Ligin 7. haftası sonunda diğer bireysel istatistiklerde kategorilerinde ilk sıralarda yer alan sporcular ile Türk takımları sporcularının bulundukları sıralar ve ortalamaları şöyle:



Sayı:



1-Igor Rakoçeviç (TAU Ceramica Vitoria) 126 (18)



Toplam Ribaunt:



1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 66 (9.43)



5-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 54 (7.71)



10-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 50 (7.14)



Hücum Ribaundu:



1-Stephane Lasme (BC Partizan Igokea Belgrad) ve Loren Woods (BC Zalgiris Kaunas) 24 (3.43)



3-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 22 (3.14)



6-Kerem Gönlüm (Efes Pilsen) 19 (2.71)



Savunma Ribaundu:



1-Mirsad Türkcan (Fenerbahçe Ülker) 44 (6.29)



4-Ersan İlyasova (Regal FC Barcelona) 41 (5.86)



Asist:



1-Omar Cook (Unicaja Malaga) 38 (5.43)



10-Marques Green (Fenerbahçe Ülker) 26 (3.71)



Top Çalma:



1-Pablo Prigioni (TAU Ceramica Vitoria) 17 (2.43)



Blok:



1-Stephane Lasme (BC Partizan Igokea Belgrad) ve Terrence Morris (USH CSKA Moskova) 14 (2)



-TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU-



Ligin 7. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumları da şöyle:



-(A) GRUBU-



KK Cibona Zagreb (Hırvatistan)-Le Mans Sarthe Basket (Fransa): 89-70



Air Avellino (İtalya)-Maccabi Electra Tel Aviv (İsrail): 72-86



Unicaja Malaga (İspanya)-BC Pire Olympiakos (Yunanistan): 60-56



TAKIMLAR: O G M A Y P



-----------------------------------------------------------------



1-BC Pire Olympiakos 7 5 2 571 510 12



2-Unicaja Malaga 7 5 2 530 485 12



3-KK Cibona Zagreb 7 5 2 545 523 12



4-Maccabi Electra Tel Aviv 7 4 3 563 563 11



5-Air Avellino 7 2 5 519 575 9



6-Le Mans Sarthe Basket 7 - 7 504 576 7



-(B) GRUBU-



SLUC Nancy (Fransa)-Asseco Prokom Sopot (Polonya): 78-70



Panathinaikos BSA Atina (Yunanistan)-Regal FC Barcelona (İspanya): 76-87



Montepaschi Siena (İtalya)-BC Zalgiris Kaunas (Litvanya): 100-93



TAKIMLAR: O G M A Y P



-----------------------------------------------------------------



1-Regal FC Barcelona 7 6 1 560 457 13



2-Montepaschi Siena 7 6 1 589 507 13



3-Panathinaikos BSA Atina 7 5 2 528 503 12



4-Asseco Prokom Sopot 7 2 5 490 504 9



5-SLUC Nancy 7 2 5 464 564 9



6-BC Zalgiris Kaunas 7 - 7 464 560 7



-(C) GRUBU-



TAU Ceramica Vitoria (İspanya)-Union Olimpija Ljubljana (Slovenya): 101-69



Alba Berlin (Almanya)-Fenerbahçe Ülker (Türkiye): 72-63



DKV Joventut Badalona (İspanya)-Lottomatica Roma (İtalya): 97-93



TAKIMLAR: O G M A Y P



-----------------------------------------------------------------



1-TAU Ceramica Vitoria 7 5 2 649 561 12



2-Lottomatica Roma 7 5 2 558 524 12



3-DKV Joventut Badalona 7 4 3 579 551 11



4-Fenerbahçe Ülker 7 3 4 510 536 10



5-Alba Berlin 7 3 4 485 533 10



6-Union Olimpija Ljubljana 7 1 6 519 595 8



-(D) GRUBU-



Real Madrid (İspanya)-BC Partizan Igokea Belgrad (Sırbistan): 68-67



Efes Pilsen (Türkiye)-Armani Jeans Milano (İtalya): 74-67



USH CSKA Moskova (Rusya)-BC Panionios On Telecoms (Yunanistan): 93-61



TAKIMLAR: O G M A Y P



-----------------------------------------------------------------



1-USH CSKA Moskova 7 6 1 559 441 13



2-Real Madrid 7 4 3 517 490 11



3-BC Partizan Igokea Belgrad 7 3 4 504 494 10



4-Efes Pilsen 7 3 4 511 544 10



5-BC Panionios On Telecoms 7 3 4 470 548 10



6-Armani Jeans Milano 7 2 5 504 548 9