Euroleague, FIBA'ya açtığı davayı kazandı

Euroleague'e katılacak takımlara ve ülke federasyonlarına yaptırım kararı alan FIBA, Münih Yerel Mahkemesi tarafından haksız bulundu.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIBA'nın gelecek sezon düzenleyeceği organizasyonlara katılmak istemeyen takımlar ve bağlı bulundukları federasyonlara yaptırım kararına karşı, Euroleague yönetiminin Münih Yerel Mahkemesi'nde açtığı davada haklı bulunduğu belirtildi.

Mahkemenin kararına göre FIBA'nın, Euroleague organizasyonlarında mücadele etme hakkı kazanan kulüplerin ve bağlı oldukları federasyonların milli takımlarına herhangi bir yaptırımda bulunamayacağı bildirildi.

Ayrıca FIBA'nın direkt ve dolaylı cezalarının, kulüplere uygulayacağı baskı ve yaptırım tehditlerinin mahkeme kararına karşı gelinmesi anlamı taşıdığının altı çizildi.