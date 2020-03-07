Euroleague'de Efes istediğini aldı, Fenerbahçe Rusya'da yıkıldı

THY Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes, evinde karşı karşıya geldiği Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-76 yenerken, Fenerbahçe Beko ise Rusya deplasmanında Khimki Moskova'ya 82-68 mağlup oldu.



THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları 2'de 1 yaptı. Lider Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'u 91-79 mağlup ederek 24. galibiyetini elde etti.



Fenerbahçe ise Rusya deplasmanında Khimki Moskova ile mücadele etti. Sarı-lacivertliler parkeden 82-68'lik skorla mağlup ayrıldı ve 15. yenilgisini aldı.

THY Euroleague'de toplu sonuçlar

Zenit Saint Petersburg: 76 - Zalgiris Kaunas: 75

Panathinaikos: 66 - CSKA Moskova: 97

Real Madrid: 87 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 78

Valencia Basket: 81 - AX Armani Exchange Milano: 83

BC Khimki Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 68

Anadolu Efes: 91 - Olympiakos: 79

Kızılyıldız: 92 - Maccabi FOX Tel Aviv: 76

FC Barcelona: 83 - Bayern Münih: 80

Baskonia Vitoria-Gasteiz: 73 - ALBA Berlin: 72