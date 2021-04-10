Euroleague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakipleri belli oldu

THY Euroleague'in 34. hafta ve normal sezonun son maçında Bayern Münih deplasmanda Barcelona'yı mağlup etti.

Bu sonucun ardından normal sezonu 3. sırada tamamlayarak ev sahibi avantajını yakalayan Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid oldu. Ergin Ataman'ın ekibi normal sezonda İstanbul'daki maçta Real Madrid'e 73-65 kaybetmiş, İspanya'da 108-83 kazanmıştı.

20 galibiyetle 7. sırada yer alan Fenerbahçe Beko ise play-off'ta CSKA Moskova ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, Rus ekibine İstanbul'da 78-77 kaybetmiş, deplasmanda 89-83'lük skorla kazanmıştı.

İşte eşleşmeler

Barcelona - Zenit/Valencia

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes - Real Madrid

Olimpia Milano - Bayern Münih

5. kez iki Türk takımı aynı anda play-off'ta

2001 yılında tek isim altında oynanmaya başlanan THY Euroleague'de Türkiye, 5. kez en az iki takımla play-off'a kalmayı başardı.

Tük takımlarından Ülker ve Anadolu Efes, 2004-2005'te play-off'a kadar geldi. 2016-2017 sezonunda ise Darüşşafaka, Fenerbahçe ile Anadolu Efes aynı anda çeyrek finale kaldı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko ise 2014-2015 ve 2018-2019'dan sonra bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak play-off'a birlikte kaldı.

Şampiyon Almanya'da belli olacak

THY EuroLeague'de Final Four heyecanı, bu sezon Almanya'da yaşanacak.

Almanya'nın Köln kentinde yapılacak Final Four'da takımlar, 28-30 Mayıs'ta şampiyonluk mücadelesi verecek.

1988 yılında geçilen Final Four organizasyonuna Köln, ilk kez ev sahipliği yapacak. Köln, daha önce 1982'de İtalyan ekibi Squibb Cantu'nun Maccabi Tel Aviv'i 86-80 yenerek şampiyon olduğu final maçının ev sahipliğini üstlenmişti.

Final Four organizasyonu ise Almanya'da 5. kez düzenlenecek. Daha önce 1989 ve 1999'da Münih'te, 2009 ve 2016'da ise başkent Berlin'de Final Four yapılmıştı.