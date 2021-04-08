Euroleague'de Anadolu Efes, Milan deplasmanında

Turkish Airlines Euroleague’de normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, deplasmanda AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelecek.

Turkish Airlines Euroleague’de son hafta mücadeleleri bugün oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlayacak. Anadolu Efes ise yarın İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan deplasmanına çıkacak.

Normal sezonu 2. bitirme ihtimali

Son maçlar öncesinde puan tablosunda 3’üncü sırada yer alan Anadolu Efes’in 4’üncü sıraya inme ihtimali bulunmuyor. Lacivert-beyazlı ekip, 2’nci sırada bulunan bir maçı eksik Rus ekibi CSKA Moskova’nın iki maçını kaybetmesi durumunda AX Armani Exchange Milan’ı yendiği takdirde organizasyonda normal sezonu 2’nci sırada bitirecek.

Play-off'ta rakip Fenerbahçe Beko olabilir

Son hafta karşılaşmaları öncesinde Euroleague’de iki temsilcimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun play-off turunda eşleşme ihtimali de söz konusu. Bu ihtimalin gerçekleşmesi için oluşan senaryolarda CSKA’nın kalan iki maçından birini kazanması, Fenerbahçe’nin sahasında Real Madrid’e kaybetmesi ve Barcelona’nın kendi sahasında Bayern Münih’i mağlup etmesi gerekiyor. Karşılaşmaların bu şekilde sonuçlanması durumunda Anadolu Efes normal sezonu 3’üncü sırada, Fenerbahçe Beko ise 6’ncı sırada bitirecek ve play-off turunda birbirine rakip olacak.

Öte yandan bu karşılaşma İtalyan ekibi için de büyük önem arz ediyor. Eğer Fenerbahçe Beko bugün oynanacak karşılaşmada Real Madrid'i mağlup ederse ve İtalyan ekibi, Anadolu Efes'e kaybederse AX Armani Exchange Milan, play-off'a saha avantajı olmadan başlayacak.