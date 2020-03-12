Euroleague'de tüm maçlar askıya alındı

Euroleague yönetimi, Koronavirüs salgını sonrası Turkish Airlines EuroLeague, 7DAYSEuroCup ve Adidas Next Generation turnuvalarını askıya almak için kulüplerle yaptığı görüşme sonrasında, tüm maçları durdurma kararı aldı.



Tüm kulüp yöneticileri ve profesyonelleriyle görüşen Euroleague yönetimi, gerçekleştirdiği toplantının ardından resmi olarak ligleri durdurma kararı aldığını duyurdu.

Euroleague: Organizasyonu korumak imkânsız hale geldi

Euroleague yönetimi de koronavirüs nedeniyle basketbol organizasyonlarını durdurma kararı aldı. Euroleague resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Euroleague yönetimi, Kovid-19 salgını ile ilgili son gelişmeleri, turnuvalarda mücadele eden takımlar için artan riskleri, Avrupa’daki hareket kısıtlamasını ve seyahat edememe durumunu yakından takip ediyor.



Bu sebeplerden dolayı, organizasyonun düzenliliğini korumak imkânsız hale geldi. Katılımcıların ve taraftarların güvenliğini korumak için Euroleague yönetimi, kulüplerle anlaşarak Turkish Airlines Euroleague, 7Days Eurocup ve Adidas Next Generation Turnuvası’nda oynanması planlanan karşılaşmaları yeni bir açıklamaya kadar durdurma kararı aldı."

Euroleague yönetimi, yeni takvim konusunda bir açıklamada bulunmadı.

FIBA askıya aldı

FIBA da yaptığı açıklamada, turnuvalarını 13 Mart itibariyle durdurduğunu duyurdu. Kadınlar Euroleague, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Europe Cup gibi kulüp turnuvaları askıya alındı.