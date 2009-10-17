Euroleague açılışı Maccabi'den

Euroleague'de 2009-2010 sezonu Maccabi Tel Aviv-Union Olimpija maçıyla başladı. İsrail ekibi karşılaşmayı 85-65 kazanırken, bu sezonda final-four için ne kadar iddialı olduğunu ortaya koydu.



İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan ve Avrupa basketbolunun en önemli merkezlerinden birisi olarak kabul edilen Nokia Arena, Euroleague 2009-2010 sezonunun açılış maçına ev sahipliği yaptı.



Tarihinde 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan ve yine final-four adaylarından birisi olarak gösterilen Maccabi Tel Aviv, sezonun ilk maçında Slovenya temsilcisi Union Olimpija'yı 85-65 yenerek, iddiasını ortaya koydu.



Karşılaşmanın ikinci çeyreğinden itiraben maçın kontrolünü eline geçiren Maccabi, ilk yarıyı 37-25 önde tamamladı. 3 ve 4. periodlarda kontrolü hiç rakbine kaptırmayan İsrail ekibi, kadrosunda büyük bir değişim yaşadığı sezonun ilk maçını galibiyetle kapattı.



Maccabi Tel Aviv'de, yeni Amerikalı oyuncu Alan Anderson 25 sayı ile gecenin en skorer ismi olurken, Vişnievski 19, Doron Perkins 10 sayı ile çift haneli skorlara ulaştılar.



Union Olimpija'da ise Matt Wallsh 18, Sani Becirovic 13 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.