'Euro'dan çıkartırsanız mültecileri bırakırız'



Bild gazetesine bir röportaj veren Anel partisi lideri Panos Kammenos, Euro'dan çıkartılmaları halinde “hiçbir sözleşme ya da anlaşmanın geçerli kalmayacağını" söyledi.

"Krizdeki bir ülke 1,5 milyon mülteciyle nasıl başa çıkabilir?" diyen Kammenos “Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden para aldığı halde Suriyeli mültecilerin Yunanistan'a geçmesine izin verdiğini” ifade etti. “Bu davranış kabul edilemez. Türkiye'nin tıpkı Yunanistan gibi yükümlülüklerine uyması lazım” diyen Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ya da diğer Avrupalı hükümet başkanlarının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sınır güvenliğini sağlaması için bir telefon etmesinin çözüm açısından yeterli olacağını söyledi.

'Sıra İspanya'ya ve İtalya'ya gelir'

Kammenos Yunanistan'ın Euro'dan çıkması halinde bunun bir domino etkisi yaratacağını belirterek “Yunanistan patlarsa, sıra İspanya'ya İtalya'ya ve bir süre sonra da Almanya'ya gelir” diye konuştu.

Euro içinde bir çare bulunması gerektiğini belirten Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos “Ama bu çare Yunanların ödemeye devam etmesi olamaz. Sözü edilen yardım paketlerinden şimdiye kadar insanlara ulaşan bir şey yok, bankaları saymazsak” dedi.

'Schäuble hatasız değil'

Syriza ile koalisyonda bulunan sağ popülist Anel partisinin lideri Kammenos, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'ye de yüklendi. Schäuble'nin Yunanistan'a karşı bir “psikolojik savaş” yürüttüğünü ve iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlediğini söyledi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisindeki bağış skandalına değinen Kammenos “Yunanistan'daki yolsuzlukla ilgili eleştiriler yapılırken Almanya'nın ya da Schäuble'nin hep kusursuz olduğu da doğru değil” dedi.

Wolfgng Schäuble 1994 yılında, vergi kaçakçılığından hüküm giymiş Karlheinz Schreiber'den partisine bağış olarak 100 bin Alman Markı teslim almış ancak bu para kayıtlara “diğer gelirler“ başlığı altında kaydedilmişti. Olayın ortaya çıkması üzerine Schäuble 2000 yılının şubat ayında parti ve meclis grup başkanlığından istifa etmişti.

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Alman hükümetinin partisi Anel ile radikal sol Syriza arasında kurulan koalisyona da engel olmaya çalıştığını ima etti. Kammenos “Alman hükümeti kendisini ilgilendirmeyen konulara karışıyor. Hükümet kurulmadan önce Alman büyükelçisi bizimle koalisyon yapmaması için Syriza'ya nasıl baskı yapabilir?” dedi.