EuroCup Women'da Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

FIBA EuroCup Women 2018-2019 sezonu normal sezon grupları Münih’te düzenlenen kura çekimi ile belli oldu.

EuroCup Women’ın son şampiyonu Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda mücadele edecek. Sarayın Sultanları’nın B Grubu'ndaki rakipleri Rusya’dan MBA Moskova, Polonya’dan Energa Torun ve Spartak M.O. Noginsk - Niki Lefkadas takımları arasında oynanacak olan eleme turunun kazananı oldu.

2018-2019 sezonunda EuroCup Women turnuva formatı ise şöyle:

Her biri 4 takımdan oluşan 10 grup içerisinde birinci ve ikinci sırayı alan takımlarla birlikte en iyi üçüncü olan dört takım bir üst tura yükselecek. Bir üst tura çıkmaya hak kazanan 24 takım, normal sezon gruplarında gösterdikleri performansa göre bir sıralamaya tabii tutulacak. Bu sıralamada yer alan ilk sekiz takım direkt olarak Son 16 turuna yükselecek. Geriye kalan takımlar ise Son 16’ya yükselmek için kendi aralarında play-off mücadelesi gösterecek.

Son 16 turundan itibaren ise her turda iç saha-deplasman formatında oynanacak iki maçlı sistemle takımlar Avrupa’nın iki numaralı kupasını kazanma yarışına girecek.