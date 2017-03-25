EuroCup Kadınlar’da finalin adı, Yakın Doğu Üniversitesi- Bellona AGÜ

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Kadınlar yarı final rövanş maçında Galatasaray'ı 81-68 yenerek, finalde Bellona AGÜ'nün rakibi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ arasındaki final maçları 5 Nisan ve 12 Nisan tarihlerinde oynanacak.

EuroCup Kadınlar yarı final ikinci maçında Bellona AGÜ, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 64-58 mağlup ederek finale yükseldi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Gentian Cici, Marko Vuckovic, Jasmina Juras

Bellona Agü: Wauters 11, Dila, Ayşegül 3, Dubljevic 16, Gray 7, Şaziye, Sanders 6, Gizem 2, Wright 19

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Paris 20, Popovic 2, Snytsina 17, Hurst 7, Stankovic, Bahar 9, Gamze, Tuğba 3

1. Periyot: 14-18 (Hatay Büyükşehir lehine)

Devre: 25-34 (Hatay Büyükşehir lehine)

3. Periyot: 44-42 (Bellona Agü lehine)

EuroCup Kadınlar yarı final rövanş karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 81-68 mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Salon: Cafer Ağa

Hakemler: Georgios Poursanidis, Juris Kokainis, Pavel Fuska

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay 2, Eldebrink 4, Robinson, Leuchanka 2, Hollingsworth 11, Carson 15, Mc Bride 24, Vandersloot 14, Bahar 10

Galatasaray: Deniz, Pınar 5, Eshli, Traore 21, Naz, Cansu, Işıl 3, Papova 8, Silva 3, Seda, Vitola 8, Jefferson 20

1. Periyot: 16-9 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

Devre: 41-30 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 59-52 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)