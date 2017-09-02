EuroBasket'te üçüncü günün programı

EuroBasket 2017 (Avrupa Basketbol Şampiyonası), grup maçlarıyla sürüyor. Turnuvanın 3’üncü gününde 4 grupta 12 karşılaşma oynanacak.

İlk maçında Rusya’ya mağlup olan Türkiye, bu akşam İngiltere karşısında galibiyet arayacak. Ülker Sports Arena’da oynanacak olan maç, saat 21.00’de başlayacak.

Gruplardaki ikinci maçların oynandığı bugün Polonya, İzlanda’yı 30 sayı farkla mağlup etti. Türkiye’nin de yer aldığı D Grubu’nda Letonya, Belçika’yı 92-64’lük skorla geçti. Günün programı ve alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

– Polonya: 91 – İzlanda: 61

– Yunanistan – Fransa (Saat: 16.30)

– Finlandiya – Slovenya (Saat: 20.00)

B GRUBU

– Gürcistan: 36 – Almanya: 41 (İlk yarı sonucu)

– Ukrayna – İtalya (Saat: 18.00)

– İsrail – Litvanya (Saat: 21.30)

C GRUBU

– Karadağ: 72 – Macaristan: 48

– Çek Cumhuriyeti – İspanya (Saat: 17.45 )

– Hırvatistan – Romanya (Saat: 20.30)

D GRUBU

– Letonya: 92 – Belçika: 64

– Rusya – Sırbistan (Saat: 17.00)

– İngiltere – Türkiye (Saat: 21.00)