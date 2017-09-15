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Spor

EuroBasket'te ilk finalist, İspanya'yı deviren Slovenya!

Slovenya'da Luka Doncic 11 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle oynadı

15 Eylül 2017 13:30

EuroBasket 2017 yarı final karşılaşmasında Slovenya, turnuvanın favorisi İspanya'yı 92-72 yenerek adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 16 sayıyla İspanyol Pau Gasol olurken, kardeşi Marc Gasol 12 sayı 10 ribauntla ‘double-double’ yaptı. Slovenya’da Anthony Randolph 15 sayı üretirken, bir başka 15 sayı üreten isim Goran Dragic ise 15 sayısının yanına 6 ribaunt ve 5 asist ekledi. Maçın anahtarı, Luka Doncic’in 11 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistlik performansı oldu.

İkinci yarı final maçında bugün 21.30’da Sırbistan ile Rusya karşı karşıya gelecek. Final maçı pazar günü saat 21.30’da oynanacak.

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