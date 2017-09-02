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Spor

Eurobasket 2017'de Türkiye, Rusya karşısında mağlup oldu

Eurobasket 2017, D Grubu mücadelesinde Rusya, Türkiye karşısında sahadan 76-73'lük galibiyetle ayrıldı

02 Eylül 2017 02:07

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eurobasket 2017'de Türkiye bu akşam Rusya ile karşılaştı. 4 grupta toplam 24 takımın mücadele edeceği turnuvanın açılış maçında Türkiye Rusya'ya 76-73'lük skorla mağlup oldu.

D Grubu'ndaki Türkiye-Rusya mücadelesi bu akşam saat 21:00'de başladı. Mücadele NTV Spor kanalından canlı olarak yayınlandı.

Rusya ilk periyodu önde tamamladı

Rusya, ilk periyodu Türkiye karşısında 20-15 önde tamamladı.

İlk yarı sona erdi

Maçın ilk yarısı Rusya'nın 36-33'lük üstünlüğüyle sona erdi.

3. periyodu da önde bitiren Rusya maçı 76-73'lük skorla kazandı.

Türkiye'nin 12 kişilik kadrosu şöyleydi:

1-) Cedi Osman
2-) Doğuş Balbay
3-) Furkan Korkmaz
4-) Erkan Veyseloğlu
5-) Sertaç Şanlı
6-) Kenan Sipahi
7-) Furkan Aldemir
8-) Melih Mahmutoğlu
9-) Barış Hersek
10-) Sinan Güler
11-) Hüseyin Göksenin Köksal
12-) Semih Erden

Rusya'nın kadrosu ise şöyleydi:

1-) Alexey Shved 
2-) Andrey Vorontsevic
3-) Andrey Zubkov
4-) Dmitriy Khostov
5-) Dmitriy Kulagin
6-) Evgeny Baburin
7-) Nikita Kurbanov
8-) Semen Antonov
9-) Timofey Mozgov
10-) Vitaliy Fridzon
11-) Vladimir Ivlev
12-) Vladislav Thruskin

Avrupa Kupalarında Rusya Türkiye'ye hiç yenilmedi

Türkiye ile Rusya  13. kez karşılaştı. Şimdiye kadar oynanan maçların gelecek 5'ini Türkiye, 7'sini Rusya kazanmıştı. Avrupa Şampiyonası'nda oynanan 4 maçın tamamı da Rusya'nın üstünlüğüyle sona ermişti.

 

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