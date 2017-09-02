Eurobasket 2017'de Türkiye, Rusya karşısında mağlup oldu

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eurobasket 2017'de Türkiye bu akşam Rusya ile karşılaştı. 4 grupta toplam 24 takımın mücadele edeceği turnuvanın açılış maçında Türkiye Rusya'ya 76-73'lük skorla mağlup oldu.

D Grubu'ndaki Türkiye-Rusya mücadelesi bu akşam saat 21:00'de başladı. Mücadele NTV Spor kanalından canlı olarak yayınlandı.

Rusya ilk periyodu önde tamamladı

Rusya, ilk periyodu Türkiye karşısında 20-15 önde tamamladı.

İlk yarı sona erdi

Maçın ilk yarısı Rusya'nın 36-33'lük üstünlüğüyle sona erdi.

3. periyodu da önde bitiren Rusya maçı 76-73'lük skorla kazandı.

Türkiye'nin 12 kişilik kadrosu şöyleydi:

1-) Cedi Osman

2-) Doğuş Balbay

3-) Furkan Korkmaz

4-) Erkan Veyseloğlu

5-) Sertaç Şanlı

6-) Kenan Sipahi

7-) Furkan Aldemir

8-) Melih Mahmutoğlu

9-) Barış Hersek

10-) Sinan Güler

11-) Hüseyin Göksenin Köksal

12-) Semih Erden

Rusya'nın kadrosu ise şöyleydi:

1-) Alexey Shved

2-) Andrey Vorontsevic

3-) Andrey Zubkov

4-) Dmitriy Khostov

5-) Dmitriy Kulagin

6-) Evgeny Baburin

7-) Nikita Kurbanov

8-) Semen Antonov

9-) Timofey Mozgov

10-) Vitaliy Fridzon

11-) Vladimir Ivlev

12-) Vladislav Thruskin

Avrupa Kupalarında Rusya Türkiye'ye hiç yenilmedi

Türkiye ile Rusya 13. kez karşılaştı. Şimdiye kadar oynanan maçların gelecek 5'ini Türkiye, 7'sini Rusya kazanmıştı. Avrupa Şampiyonası'nda oynanan 4 maçın tamamı da Rusya'nın üstünlüğüyle sona ermişti.