Eurobasket 2017'de Türkiye, Rusya karşısında mağlup oldu

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Eurobasket 2017'de Türkiye bu akşam Rusya ile karşılaştı. 4 grupta toplam 24 takımın mücadele edeceği turnuvanın açılış maçında Türkiye Rusya'ya 76-73'lük skorla mağlup oldu.
D Grubu'ndaki Türkiye-Rusya mücadelesi bu akşam saat 21:00'de başladı. Mücadele NTV Spor kanalından canlı olarak yayınlandı.
Rusya ilk periyodu önde tamamladı
Rusya, ilk periyodu Türkiye karşısında 20-15 önde tamamladı.
İlk yarı sona erdi
Maçın ilk yarısı Rusya'nın 36-33'lük üstünlüğüyle sona erdi.
3. periyodu da önde bitiren Rusya maçı 76-73'lük skorla kazandı.
Türkiye'nin 12 kişilik kadrosu şöyleydi:
1-) Cedi Osman
2-) Doğuş Balbay
3-) Furkan Korkmaz
4-) Erkan Veyseloğlu
5-) Sertaç Şanlı
6-) Kenan Sipahi
7-) Furkan Aldemir
8-) Melih Mahmutoğlu
9-) Barış Hersek
10-) Sinan Güler
11-) Hüseyin Göksenin Köksal
12-) Semih Erden
Rusya'nın kadrosu ise şöyleydi:
1-) Alexey Shved
2-) Andrey Vorontsevic
3-) Andrey Zubkov
4-) Dmitriy Khostov
5-) Dmitriy Kulagin
6-) Evgeny Baburin
7-) Nikita Kurbanov
8-) Semen Antonov
9-) Timofey Mozgov
10-) Vitaliy Fridzon
11-) Vladimir Ivlev
12-) Vladislav Thruskin
Avrupa Kupalarında Rusya Türkiye'ye hiç yenilmedi
Türkiye ile Rusya 13. kez karşılaştı. Şimdiye kadar oynanan maçların gelecek 5'ini Türkiye, 7'sini Rusya kazanmıştı. Avrupa Şampiyonası'nda oynanan 4 maçın tamamı da Rusya'nın üstünlüğüyle sona ermişti.