Eurobasket 2017'de gruplar belli oluyor

2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) grup kura çekimi, 22 Kasım Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Çırağan Sarayı'nda saat 18.00'de gerçekleştirilecek kura çekiminde, 6 torbada yer alan 24 takım, 4 gruba ayrılacak.

Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Romanya ve İsrail'in ev sahibi olacağı organizasyonda birbirlerini partner ülke olarak seçen ekipler, çekilişe girmeden aynı grupta yer alacaklar.

Ay-yıldızlıların Rusya'yı ortak olarak belirlediği EuroBasket 2017'de, diğer üç iş birliği ise Finlandiya-İzlanda, Romanya-Macaristan ve İsrail-Litvanya arasında olacak.

EuroBasket 2017'ye katılacak takımların yer aldığı torbalar şöyle:

1. torba: İspanya, Litvanya, Fransa, Sırbistan

2. torba: Yunanistan, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Letonya

3. torba: Hırvatistan, İsrail, Türkiye, Finlandiya

4. torba: Rusya, Slovenya, Macaristan, Gürcistan

5. torba: Almanya, Belçika, Polonya, Karadağ

6. torba: İzlanda, Büyük Britanya, Ukrayna, Romanya

Türkiye'nin 4 gruptan biri ve final turuna ev sahipliği yapacağı 24 takımlı organizasyon, 31 Ağustos-17 Eylül 2017'de düzenlenecek.