T24 LogoT24 Logo
Spor

Eurobasket 2017'de gruplar belli oluyor

Türkiye, 4 gruptan biri ve ve final turuna ev sahipliği yapacak

21 Kasım 2016 13:37

2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) grup kura çekimi, 22 Kasım Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Çırağan Sarayı'nda saat 18.00'de gerçekleştirilecek kura çekiminde, 6 torbada yer alan 24 takım, 4 gruba ayrılacak.

Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Romanya ve İsrail'in ev sahibi olacağı organizasyonda birbirlerini partner ülke olarak seçen ekipler, çekilişe girmeden aynı grupta yer alacaklar.

Ay-yıldızlıların Rusya'yı ortak olarak belirlediği EuroBasket 2017'de, diğer üç iş birliği ise Finlandiya-İzlanda, Romanya-Macaristan ve İsrail-Litvanya arasında olacak.

EuroBasket 2017'ye katılacak takımların yer aldığı torbalar şöyle: 

1. torba: İspanya, Litvanya, Fransa, Sırbistan

2. torba: Yunanistan, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Letonya

3. torba: Hırvatistan, İsrail, Türkiye, Finlandiya

4. torba: Rusya, Slovenya, Macaristan, Gürcistan

5. torba: Almanya, Belçika, Polonya, Karadağ

6. torba: İzlanda, Büyük Britanya, Ukrayna, Romanya

Türkiye'nin 4 gruptan biri ve final turuna ev sahipliği yapacağı 24 takımlı organizasyon, 31 Ağustos-17 Eylül 2017'de düzenlenecek.

ETİKETLER

EurobasketgruplarTürkiyeİspanyaFransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24