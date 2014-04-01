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Ekonomi
Deutsche Welle

Euro ülkelerinde işsizlik rakamları açıklandı

Euro Bölgesi’ne üye 18 ülkede kayıtlı işsizlerin sayısı 19 milyonun altına indi.

01 Nisan 2014 15:51

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat 18 Euro ülkesinde işsizliğin yüzde 11,9'a gerilediğini
açıkladı. Lüksemburg'da yapılan açıklamaya göre kayıtlı işsizlerin sayısı şubat ayında
19 milyonun altına indi. Avrupa Birliği'nin tamamında ise yaklaşık 25
milyon 920 bin
kişinin işsiz olduğu belirtiliyor. İşsizlerin 5 milyon 392 binini 25 yaşın altındaki gençler
oluşturuyor.
Ekonomik krizin vurduğu Yunanistan'daki işsizlik, küçük bir gerileme kaydetmekle birlikte
yüksek oranlarda seyretmeye devam ediyor. Yunanistan'da nüfusun yüzde 27,5'i işsiz
olarak kaydedilirken, İspanya'da bu oran yüzde 25,6. Gençler arasında işsizlik oranları
ise her iki ülkede çok daha yüksek. Yunanistan'da 25 yaşın altındaki gençlerin yüzde
58,3'ü işsizken İspanya'da bu oran yüzde 53,6.
Almanya'da Federal İstihdam Dairesi de mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Mart
ayında Almanya'da kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 55 bin olarak tespit edildi, işsizlikte bir
önceki aya göre 83 binlik bir gerileme kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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