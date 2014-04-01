Euro ülkelerinde işsizlik rakamları açıklandı

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat 18 Euro ülkesinde işsizliğin yüzde 11,9'a gerilediğini

açıkladı. Lüksemburg'da yapılan açıklamaya göre kayıtlı işsizlerin sayısı şubat ayında

19 milyonun altına indi. Avrupa Birliği'nin tamamında ise yaklaşık 25

milyon 920 bin

kişinin işsiz olduğu belirtiliyor. İşsizlerin 5 milyon 392 binini 25 yaşın altındaki gençler

oluşturuyor.

Ekonomik krizin vurduğu Yunanistan'daki işsizlik, küçük bir gerileme kaydetmekle birlikte

yüksek oranlarda seyretmeye devam ediyor. Yunanistan'da nüfusun yüzde 27,5'i işsiz

olarak kaydedilirken, İspanya'da bu oran yüzde 25,6. Gençler arasında işsizlik oranları

ise her iki ülkede çok daha yüksek. Yunanistan'da 25 yaşın altındaki gençlerin yüzde

58,3'ü işsizken İspanya'da bu oran yüzde 53,6.

Almanya'da Federal İstihdam Dairesi de mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Mart

ayında Almanya'da kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 55 bin olarak tespit edildi, işsizlikte bir

önceki aya göre 83 binlik bir gerileme kaydedildi.

