Euro, Türk Lirası karşısında tarihi rekor kırdı

T24 - AB'nin kritik zirvesi öncesi Euro, içeride 2,38'i aşarak TL karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Borsada yüzde 2'nin üzerinde kayıp var.



Avrupa ortak para birimi Euro, bankalararası piyasada 2,38 liraya kadar çıkarak Türk Lirası karşısındaki rekorunu yeniledi.



Dün 2,3620 liradan kapanan Euro güne 2,3720 lira seviyesinden başladı. Yunanistan'ın borç krizinin çözümüne ilişkin haberler Euro açısından olumlu bir seyir getirirken Euro/dolar paritesi 1,4295'e kadar çıktı. Buna bağlı olarak Euro iç piyasada satışta 2,3700 seviyesinin üstünde kalmayı sürdürdü.



2010 yılını 2,0720 liradan kapatan Euro, Haziran ayı sonunda 2,3500 liraya yükselmişti.



Bankalarası piyasada dolar 1,66 liranın üzerinde işlem görüyor. Dolar gün içinde 1,6654 liraya kadar çıktı.



Bir bankacı, "Almanya ve Fransa Yunanistan konusunda anlaştı. ABD'de borç tavanına ilişkin sorunların çözümünde umutlar artıyor. Bu gelişmelerle bugün Euro/dolar 1.4250'nin bile üzerinde ama gelişmekte olan para birimlerinden bir tek dolar/TL yönünü net biçimde aşağı çeviremiyor. Dolar/TL net biçimde ayrışarak 1,66'nın bile altına inememiş durumda. Buradaki ana neden TCMB'nin alışılagelmişin dışındaki para politikası. Bugün için TCMB'den gelecek açıklamalar tonlamalar bir önceki açıklamadaki farklılıklar her şey piyasada yön belirleyici olabilir. Faizde değişiklik beklenmiyor. Faiz dışı munzam gibi para politikası araçlarında da değişiklik olmayacaktır. Daha güvercin açıklamalar bonoda alım dolar/TL'de yükseliş olarak yansır" dedi.



Bankacı "Bugün için dışarıda ise Euro bölgesi zirvesi önemli her ne kadar ayrışmış olsak da piyasa bugün zirveden çıkacak açıklamaları izleyecektir. Bilançolar ve diğer gelişmeler de izlenecek" diye konuştu.

İMKB'de kayıp yüzde 2'nin üzerinde



Borsada sert düşüş yaşanıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye ekonomisinde ısınma sinyalleri görüldüğü ve not artışının cari açık kaynaklı olarak belirsiz olduğu yönündeki açıklamalarının yanı sıra, Avrupa borsalarındaki düşüşün de tetiklediği satışlarla İMKB yüzde 2 üzeri kayıpta. Endeks 60 binin üzerinde tutunmaya çalışıyor.



Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch analisti Ed Parker, Türk ekonomisinde ısınma sinyalleri görüldüğünü belirterek, Türkiye'nin cari açık sorunu yüzünden AB'deki krize diğer gelişmekte olan ülkelerden daha açık olduğunu ve yüksek cari açığa bağlı belirsizlik nedeniyle not artışının da belirsiz olduğunu söyledi.





