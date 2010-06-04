'Euro, toparlanmayı yoldan çıkarabilir'

T24- Gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkenin temsilcileri, beklenmedik düzeyde samimi açıklamalarda bulunarak euro bölgesinde kamu maliyesi ve bankacılık alanında yaşanan zorlukların küresel ekonomideki toparlanmayı yoldan çıkarabileceğini ifade ettiler.



Kanada Maliye Bakanı Jim Flaherty, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları düzeyinde yapılan G20 toplantısında Yunanistan ve diğer yüksek seviyede borçlu ülkelerin durumunun önemli yer işgal ettiğini söyledi.



Flaherty, Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı açıklamada, "Toparlanmanın devamı için Avrupa'nın bankalarını tamir etmesinin gerektiği açık. Zarar görmeye açık bazı Avrupa devletlerinin mali alanda konsolidasyonu tamamlamaları önemli" dedi.



G20 gibi birçok ülkenin bir araya geldiği toplantılar, özellikle şu andaki gibi çalkantılı zamanlarda ülkelerin piyasalara güven aşılaması için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Fakat Busan'daki toplantıda, Kanada ve diğer bazı ülkelerin bakanlarının uyarıları ağırlıktaydı.



Görüşmelerin açılışında konuşan Kore Maliye Bakanı Yoon Jeung-hyun "Rehavete kapılma gibi bir imkanımız yok... Attığımız adımların devamını getirmezsek, toparlanma yoldan çıkabilir. Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme yakalayamayabiliriz" açıklamasında bulundu.



Güney Kore polisi ise bakanların toplantıda bulunduğu sıralarda, G20 toplantılarının yapıldığı otelin sahillerde devriye geziyordu. Güney ve Kuzey Kore arasında Güney'e ait bir savaş gemisinin batırılmasının ardından karşılıklı yöneltilen suçlamalar ikiye bölünmüş Kore yarımadasında gerilimi artırdı.



BANKACILIĞI DÜZENLEYECEK KURALLAR AÇMAZDA



Busan'daki toplantıların diğer önemli gündemini ise bankacılık ve finans sistemi alanında ortak düzenlemelere varılması için mutabakat sağlanması oluşturuyor. ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner G20 ülkelerinin dünya finans piyasalarında ortak düzenleme standartlarına ulaşılması için birlikte irade gösterdiklerini kaydetti.



Zengin ülkeler, finansal krize karşı koyamayan bankalarını kurtarmak için vatandaşlarının vergilerinden trilyonlarca dolar kaynak ayırmıştı. Fakat Kanada ve diğer bazı ülkelerin muhalefeti ileride gerçekleşmesi olası bir kurtarma için bankalardan global bir vergi alınması olasılığını azaltıyor.



Maliye bakanları toplu bir vergi yerine, siyasi liderlerin ay sonunda Toronto'da yapacakları zirvede değerlendirmesi için bir dizi farklı seçenek üzerinde çalışıyor. Ay sonunda Toronto'da yapılacak olan G20 devlet başkanları zirvesinde incelenecek. G20 devlet başkanları bu seçenekleri Kasım ayında Seul kentinde yapılacak zirvede daha somut hale getirmeye çalışacak.



G20 Başkanlık komitesi başkanı Sakong Il, farklı ülkelerin bankacılık sektörlerinin farklı durumlarda olduğunu belirterek "Bu yüzden tek bir ortak politika belirlenemeyecek" dedi.



G20 ülkeleri devlet başkanları geçen yıl Eylül ayında yapılan zirvede bankaların devlet yardımına ihtiyaç duyma olasılıklarını azaltmak için 2012 yılına kadar daha yüksek sermaye ve likidite seviyelerine ulaşmaları gerektiğini kaydetmişlerdi.



Bankalar ise söz konusu seviyelere ulaşmak için daha fazla zaman tanınması konusunda politikacıları ikna etmeye çalışıyorlar.