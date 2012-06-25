'Kemer sıkma' politikası çalışanların haklarını ellerinden aldı

Euro krizinde Avrupa'da çalışanların hakları 'kemer sıkma' önlemleri çerçevesinde birbir ellerinden alındı. Her ülkede ise emeklilik yaşı yükseltildi.

Euro Bölgesi’ni sarsan kriz tüm ülkelerde ‘kemer sıkma’ önlemlerinin alınmasına neden oldu. Bu önlemler ise dünyanın en büyük ‘sosyal devleti’ olarak tanımlanan Avrupa’nın artık bu vasfını yitirmeye başladığının da kanıtı oldu. Her bir ülkede açılan tedbir paketleri işçi haklarının birbir tırpanlanması sonucunu doğurdu. Önce emeklilik yaşı yükseltildi, çalışma saatleri arttırıldı ve esnek çalışma yaygınlaştırıldı. Avrupa’daki işçilerin bu duruma karşılığı tüm ülkelerde grev olsa da Euro Bölgesi’nde ‘kemer sıkan’ tüm ülkelerdeki paketler yürürlükte ve uygulanmaya devam ediyor. İşte Euro Bölgesi’nde işçilerin kaybettikleri...

İngiltere

* Kamuda çalışanların emeklilik yaşı 2026’ya kadar 65’ten 67’ye çıkartılacak.

* Devlet memurlarının maaşı dondurulacak.

* 490 bin kamu çalışanının işine son verilecek.

* Sosyal yardım ödeneklerinde

* 18 milyar euroluk kesinti yapılacak.

Portekiz

* Emeklilik yaşı 65’e çıkarıldı. Aylık geliri 1500 euronun üzerinde olan çalışanların maaşında yüzde 5 kesintiye gidildi.

* Özel şirketlerde çalışma saatleri yarım saat arttırıldı, fazla measi kaldırıldı.

* KDV oranı yüzde 21’den 23’e çıkarıldı. Yılbaşı ikramiyeleri iptal edildi.

İrlanda

* 2012 bütçesinde toplam 3.8 milyar euroluk tasarruf öngörülüyor.

* Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere verilen maddi destek azaltılacak.

* İşsizlik yardımı haftada beş gün temel alınarak ödenecek.

* Devlet hastanelerinde yaptırılan özel tedaviler fazladan ücretlendirilecek.

İtalya

* 30 milyar euroluk önlem paketi açıkladı.

* Kamu sektöründe işe alımlar durdurulacak.

* Devlet memurları 3 yıl zam alamayacak.

* Emeklilik yaşı 65’ten 67’ye çıkacak.

İspanya

* Kamu çalışanlarına yıl boyunca zam yapılmayacak.

* Emeklilik yaşı 65’ten 67’ye çıkarıldı.

* Memmur maaşların-da 2012’de % 5 kesinti.

* Çalışılan her yıl için 45 gün alınarak hesaplanan kıdem tazminatı ödemesi 33 güne düştü.

Yunanistan

* 30 bin kamu çalışanı emekli edildi, aylıklar kesintiye uğradı.

* 50 bin kamu çalışanı yedeğe alındı, on binlerce istihdam iptal edildi.

* 1300 euroyu geçen emekli maaşlarına yüzde 12 oranında kesinti uygulandı,

* Ayda 200 euroyu geçen ek emeklilik maaşlarında da yüzde 10-35 kesinti yapıldı.

Almanya

* Emeklilik primleri % 19,9 dan 19,6’ya düşürüldü. Emeklilik yaşı 65’ten 67’ye çıkarıldı.

* Dişler arasına köprü, protez ve kaplama yaptıracak olanlar sağlık kasalarından daha az yararlanacak.

* Çalışanlardan yapılan emeklilik kesintileri yüzde 0,3 azaltılarak % 19,6’ya indirilecek.

Fransa

* İçki ve sigaraya uygulanan vergi yüzde 5,5’ten 7’ye yükseltildi.

* Kamu görevlileri-nin emeklilik yaşı 65’ten 67’ye çıkarıldı.

* 1.5 milyar euroluk emeklilik kesintisi yapıldı.

Belçika

* 11.3 milyar euroluk tasarruf paketini kabul etti.

* Emeklilik yaşı 60’tan önce 62’ye bir yılın ardından ise 65’e yükseltilecek.

* Emekli olabilmek için yürürlükte olan 35 yıl çalışma şartı 2015’ten itibaren 40 yıla çıkarılacak.

*Çocuklu ailelere yardımların yüzde 12,5’i kesintiye uğradı.