Euro satmak için 7 neden

T24 - 3 Aralık’tan bu yana dolar karşısında yüzde 5 düşen Euro’nun daha da değer kaybedeceği ve uzun dönemli makul değerinin 1.20-1.25 aralığı olacağı belirtiliyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre UBS’in döviz uzmanı Mansoor Mohi-uddin hazırladığı raporda son günlerde hızla değer kaybeden Euro’yu satmak için 7 nedene yer verdi. Raporda şöyle denildi:



1- Euro, bizim 3 aylık hedefimiz olan 1.40’a hızla düştü. Yatırımcılar tek döviz olarak Euro’yu

satmaya devam etmeli.



2- Bu yıl dolar karşısında yüzde 2.8 değer kazanan euro’nun uzun dönem makul değeri 1.20 - 1.25 dolar arasında.



3- ABD Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası’ndan önce faiz oranlarını indirecek. ABD’li yatırımcılar, dolara geri dönecek ve 2010’da merkez bankalarının sıkı para politikalarından dolayı yatırımcılar risk alma konusunda gönülsüz davranacaklar. Tüm bunlar Euro’yu zayıflatacak.



4- Euro’nun değerini düşürecek başka bir faktör de, Yunanistan gibi borçlarını ödeme konusunda sıkıntı yaşayan ülkelerden dolayı ve piyasaların tek bir para birimine odaklanma isteği sürprizlere açık hale getiriyor.



5- Ortadoğu ve Asya’daki merkez bankası başkanları Euro almayı bıraktılar.



6- Yabancı merkez bankası başkanlarının kaygısı, Yunanistan’ın mali durumu ve onun gibi, İrlanda, İspanya, Portekiz’in durumundan dolayı uzun dönem rezerv için Euro’yu değerlendirirken, muhtemel riskleri göz önüne alınca Euro’yu satın almaya ara verebilir.



7- Standard & Poor’s 16 Aralık’ta Yunanistan’ın kredi notunu düşürdüğünden beri Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu yeterli bir bütçe açığı azaltması yapmadı.

Parite 1.42’ye geriledi



Bu arada, Yunanistan’ın kredi notundaki düşüşün ardından 1.4323 dolar seviyesinde bulunan euro/dolar paritesi 1.4267 seviyelerine kadar geriledi .

ABD’den iki önemli veri

3. çeyrek büyüme % 2.2 konut satışı % 7.4 arttı ABD ekonomisi 3. çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.2 büyüdü. ABD Ticaret Bakanlığı’nın revize ettiği verilere göre, temmuz-eylül döneminde büyüme daha önce açıklanandan daha az oldu. Bir ay önce 3. çeyrekte ekonominin yüzde 2.8 büyüdüğü açıklanmıştı. Revizyona gerekçe olarak, tüketicilerin, tahmin edildiği kadar harcamaması, inşaat sektörünün zayıflığı ve yazılım yatırımlarının daha gevşek olması gösterildi. ABD ekonomisinin yüzde 2.2 büyümesi, yüzde 10 olan işsizliğin düşürülmesi için yeterli olmuyor. Bu arada, ABD’de kasımda ikinci el konut satışları yüzde 7.4 artışla 6.54 milyon adet oldu. İkinci el konut satışları neredeyse üç yıldır en yüksek seviyede arttı.