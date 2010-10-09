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Dünya

EURO MILLIONS'DA REKOR İKRAMİYE  PARİS (A.A)

09 Ekim 2010 13:08

-EURO MILLIONS'DA REKOR İKRAMİYE  PARİS (A.A) - 09.10.2010 - Avrupa'da 9 ülkede eş zamanlı olarak oynanan ''Euro Millions'' talih oyununda yeni bir rekor kırıldı. Adı açıklanmayan İngiliz talihlinin 76 milyon 275 bin 360'da bir şansı tutturarak 7 numaranın tamamını bildiği ve 4 ton altın ya da 2 adet Airbus A-320 satın alınabilecek ikramiye olan 129 milyon 818 bin 431 avro kazandığı belirtildi. Bundan önceki rekor 8 Mayıs 2009'da kırılmış, İspanyol talihli 126 milyon 231 bin 764 avro ikramiye kazanmıştı.

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