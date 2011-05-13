Euro hâlâ düşüyor!

T24 - Yunanistan’ın borç krizinden mevcut yardımla çıkamayacağı düşünülüyor. IMF, kriz uzarsa sağlam Euro Bölgesi ülkelerine de sıçrayacağı uyarısı yaptı.



Borç krizindeki Yunanistan’da kritik durum devam ediyor. Buna gelecek dönemde Euro Bölgesi’nin çekirdek ülkelerinin de olumsuz durumdan etkilenebileceği uyarıları eklenince dün euro, dolar karşısında beş haftanın en düşük seviyesine kadar çekildi.



Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’e sağlanan mali yardımlara rağmen, borç krizinin hâlâ çekirdek Euro Bölgesi ülkelerine sıçrama ihtimali bulunduğunu açıklaması da yatırımcıların endişelerini artırdı. IMF dün açıkladığı Avrupa ekonomisine ilişkin raporunda, “Krizin çekirdek Euro Bölgesi ülkelerine, sonra da Avrupa’daki gelişmekte olan ülkelere yayılması, dikkate değer bir aşağı yönlü risk olmayı sürdürüyor” ifadesini kullandı.

Ekonomistler Yunanistan’ın 2012’de kendi başına borcunu çeviremeyeceğine artık kesin gözüyle bakıyor. Bu nedenle ülke yönetiminin ya borcunu yeniden yapılandırması, ya da Avrupa Birliği (AB) ve IMF’den ek yardım istemesi bekleniyor.





Ekimde yapılandırma



Reuters haber ajansının yaptığı ankete katılan 28 ekonomist ve 15 fon yöneticisinden sadece üçü Yunanistan’ın borcunu yeniden yapılandırmayabileceği görüşünde. Katılımcıların yüzde 80’i yapılandırmanın en erken ekim ayında olabileceğini de belirtti. Bunun nedeni ise alınan kemer sıkma önlemlerinin etkisini ancak göstereceği beklentisi. IMF, dünkü raporunda talep edilmesi halinde Yunanistan’a daha fazla yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.



Euro, dün yatırımcıların emtia piyasasındaki satışlara bağlı olarak yüksek getirili para birimlerinden çıkmalarıyla da dolar karşısında mevzi kaybetti. Emtia fiyatlarının, özellikle de ham petrolün tüketimi azaltacak kadar yüksek seviyelere çıktığı ve bir düzeltme yaşanacağı algısı dolara yaradı. Euro, dün dolar karşısında 1 Nisan’dan bu yana en düşük seviye olan 1.4135 dolara kadar geriledi.





IMF heyeti rahatsız



Yunanistan’a ara dönem ziyareti gerçekleştiren AB ve IMF heyetinin Atina’da karşılaştığı manzaradan çok memnun olmadığı belirtiliyor. Yunan hükümetinin bütçe performansını ölçen heyetin ilk izlenimi sıkıntıların sürdüğü yönünde. Reuters haber ajansına bilgi veren bir yetkili, “Bütçe gelir hedeflerinin tutmayacağına ilişkin endişe var. Daha fazla kesinti istenebilir” dedi. Rapor, Yunanistan’ın kullandığı yardımın 12 milyar euro’luk yeni diliminin serbest bırakılması için kritik.





Almanya endişeli



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Yunanistan konusunda önemli ölçüde endişe gözlemlediğini söyledi. Schaeuble, parlamentonun alt kanadında yaptığı konuşmada, Almanya’nın ancak AB/IMF incelemesi bitince yeni yardım konusunda karar vereceğini belirterek, planlanan zamanda finans piyasalarına dönemezse bunun cevabını Yunanistan’ın bulması gerektiğini ifade etti. Schaeuble, net koşullar olmadan Almanya’nın ek tedbire onay vermeyeceğini de ekledi.





Cari açık moral bozdu dolar 1.60’a yaklaştı



Küresel risk iştahındaki bozulma ve beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan mart ayı cari açık verisi nedeniyle dün yabancı yatırımcı çıkışı sürdü ve dolar/TL 1.60 seviyesini test etti. Bankalararası piyasada en iyi dolar alış/satış kotasyonları dün spot kapanışta 1.5835/1.5865, saat seviyesindeydi.



Bir bankanın döviz masası yöneticisi, “Yunanistan’ın borç kriziyle ilgili endişeler, emtia fiyatlarındaki sert düşüş ve gelişmekte olan ülke borsalarındaki gerileme risk iştahındaki bozulmayı tetiklemeye devam etti.



Euro bölgesinden gelen verilerin beklentilerin altında kalmasıyla euro dolar karşısında beş haftanın en düşük seviyesini gördü. Tüm bunların yanı sıra iç piyasada dünden beri tedirginlik yaratan olumsuz cari açık verisinin de etkili olması TL’nin diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla değer kaybına neden oluyor. Sonrasında kurun yüksek seviyelerinden kâr satışları geldi, buna bağlı olarak dolar/TL biraz gerilese de düne göre yüksek seviyede” dedi.



Beklentilerin üzerinde gelen Mart ayı cari açık verisinin ardından görülen stop-loss satışlarının bugün de devam etmesiyle gösterge tahvilin bileşik faizi 15 Nisan’dan bu yana en yüksek olan yüzde 8.75’e kadar yükseldi. Faiz, daha sonraki saatlerde gelen alımlarla bir miktar toparlandı ve spot kapanışta yüzde 8.71, valörlüde yüzde 8.64 oldu.



Dün sabah saatlerinde kayıplı seyreden İMKB-100 endeksi ise günü yüzde 1.36 yükselişle 66.535 puanda tamamladı.





