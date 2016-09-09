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Ekonomi
Deutsche Welle

Euro Grubu'ndan Yunanistan'a reform uyarısı

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan'ı reform sürecini hızlandırmaya çağırd

09 Eylül 2016 21:47

Euro Grubu üyesi ülkelerin maliye bakanları AB Dönem Başkanı Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya geldi. Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunan hükümetini yaz ayları boyunca reform alanında yeterli çabayı göstermediği için eleştiren Dijsselbloem, "Bu konuda baskı var. Gerçekten ilerlemeye ihtiyaç var" dedi.

Yunanistan'a toplam 86 milyar euroluk kurtarma programının 7,5 milyar euroluk dilimi haziran ayında aktarılmıştı. Kurtarma programı çerçevesinde Yunanistan özellikle özelleştirme programına uygun devam ederse 2,8 milyar euroluk kredi diliminin de sonbaharda ödenmesi bekleniyor. Atina'dan eylül ayı sonuna kadar bir dizi reformu hayata geçirmesi bekleniyor.

 

Maliye bakanlarıYunanistan'ın durumunu görüşüyor

 

Euro Bölgesi maliye bakanlarının Bratislava'daki buluşmasında Avusturya Maliye Bakanı Hans Jörg Schelling, Yunan hükümetini vaatlerini yerine getirmeye çağırdı. Schelling, "Ödemelerin koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğunu toplantıda titizlikle vurgulayacağız" dedi.

 

Schäuble: Hep son anda uygulamaya geçiyor

 

Reform paketinin eylül ayı sonuna kadar Yunan Parlamentosu'ndan geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ise Atina'nın biraz daha zamanı olduğunu söyledi. Schäuble, "Bu Yunanistan için yeni bir şey değil. Kararlaştırılan önlemler hep son anda uygulamaya geçiyor" dedi. Schäuble, bir sonraki kredi diliminin ödemesinin ülkenin sorumluluklarını yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı.

 

Özelleştirme gündemde

 

Yunanistan'dan tasarruf ve reform önlemleri kapsamında başta enerji piyasası olmak üzere özelleştirme programının uygulanması isteniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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