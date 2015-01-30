T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Euro Grubu Başkanı Dijsselbloem Atina yolcusu

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, yeni seçilen hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Yunanistan'a gidiyor.

30 Ocak 2015 13:15


Euro Grubu Başkanı Dijsselbloem, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ve Maliye Bakanı Yanis Varufakis ile görüşecek.

Genel seçimlerden zaferle çıkan Radikal Sol İttifak (Syriza) ülke borçlarının yeniden müzakere edilmesini talep ediyor. Syriza, ülke borçlarının önemli kısmının silinmesi için çaba harcayacağını duyurdu. Borç veren ülkeler arasında başı çeken Almanya borç traşına sıcak bakmıyor.

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, seçimler öncesinde Yunanistan'ı uyarmış, "Şartları yerine getirmeden kredi talebinde bulunamazsınız. Yunanistan'da kim iş başına gelirse gelsin Euro Bölgesi'nin yardımına ihtiyacı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Dijsselbloem, seçimlerin hemen ardından yaptığı açıklamada ise yeni hükümetin oyunu Euro Bölgesi'nin kurallarına göre oynaması gerektiğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Euro Grubu Başkanı Jeroen DijsselbloemYunanistanGrubu Başkanı Dijsselbloem Yunanistan Başbakanı Aleksis TsiprasMaliye Bakanı Yanis VarufakisRadikal SolAlmanyaGrubu Başkanı Jeroen DijsselbloemEuro BölgesiDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24