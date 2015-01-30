Euro Grubu Başkanı Dijsselbloem Atina yolcusu



Euro Grubu Başkanı Dijsselbloem, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ve Maliye Bakanı Yanis Varufakis ile görüşecek.

Genel seçimlerden zaferle çıkan Radikal Sol İttifak (Syriza) ülke borçlarının yeniden müzakere edilmesini talep ediyor. Syriza, ülke borçlarının önemli kısmının silinmesi için çaba harcayacağını duyurdu. Borç veren ülkeler arasında başı çeken Almanya borç traşına sıcak bakmıyor.

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, seçimler öncesinde Yunanistan'ı uyarmış, "Şartları yerine getirmeden kredi talebinde bulunamazsınız. Yunanistan'da kim iş başına gelirse gelsin Euro Bölgesi'nin yardımına ihtiyacı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Dijsselbloem, seçimlerin hemen ardından yaptığı açıklamada ise yeni hükümetin oyunu Euro Bölgesi'nin kurallarına göre oynaması gerektiğini söylemişti.