Euro gevşedi, dolar durgun

Bankalararası piyasa

Borsa ilk seansta yüzde 0.88 değer kazandı

Faiz

Parite



Tokyo Borsası günü düşüşle tamamladı

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6650, Euro 2,2350 liradan güne başladı. Serbest piyasada dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6640 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,2540 lira olmuştu.ABD bankalarından toksik varlıkların satın alınmasını öngören planın ayrıntılarının açıklanması ve büyük yatırımcının bu programa katılmak istediklerini belirtmeleriyle artan global risk alma isteğine paralel olarak döviz geriledi, global borsalarda artışlar görüldü.Uzmanlar son zamanlarda çıkış yaşayan Euro ve dolarda önümüzdeki günlerde bir gevşeme bekliyor. 2-3 hafta boyunca 1.6750 seviyesinin üzerinde bir çıkış beklenmezken, Euro’nun 2.27 seviyelerinden 2.20 seviyelerine gerileyebileceği söyleniyor.Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,6610 TL, en yüksek 1,6620 TL, satışta en düşük 1,6680 TL, en yüksek 1,6690 TL olarak belirlendi.İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü 2. Seans kapanışına göre 219,00 puan artarak 25.220,59 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,88 değer kazandı.Bileşik Endeks, 16 Şubat Pazartesi gününden bu yana dün ilk kez gördüğü 25.000 puan seviyesini bugün de koruma eğilimi gösteriyor.Ekinvest analisti Uğur Ertürk iç ve dış piyasalardaki gündem ve gelişmelerle ilgili olarak şu değerlendirmeleri yatı: “Finans piyasalarının kabe’si NewYork borsası Mart başından beri yüzde 23 yukarı sıçramış durumda ve kâr satışları kısa erimli kalmaya devam ediyor. Açıklanan son banka paketinin ardından büyük bir satış gelmemesi kısa dönemli kâr satıcılarının ezberini bozdu, son 6 aydır her cins paket/plan açıklaması sert bir satışla sonlanmıştı çünkü. Artık Citi-GM gibi ekşimiş klişeler de kısa vadede yeni bir satış dalgası getirecek güçten uzak. Mart portföyünün önümüzdeki 3-4 ay içinde ciddi bir kâr yazacağına inanmaya devam ediyoruz.Kısa vadeli gündemin ilk konusu yerel seçimler, iktidar partisinin oy kaybının bir siyasi istikrarsızlığa yol açacağı senaryoları Mart ayında İstanbul borsasının yurtdışına nazaran zayıf kalmasındaki başlıca etken olmuştu. Seçimlerin ardından IMF beklentileri gündemin ilk sırasına geçecek. Nisan başındaki G-20 toplantısında ticari korumacılık ve doların rezerv para statüsü masaya yatırılırken, D.Avrupa’daki çöküşün nasıl finanse edileceği gibi yan başlıklar da önemli.”3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 12.30 itibariyle basit getirisi yüzde 14,68, bileşik getirisi yüzde 14,08 seviyesinde bulunuyor.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3501, sterlin-dolar paritesi 1,4612, yen-dolar paritesi ise 97,54 düzeyinde seyrediyor.Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,10 (8,31 puan) düşerek, 8.479,99 puandan kapandı.