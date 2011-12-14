Euro eriyor, dolar tırmanışta

T24 - Euro Bölgesi borç krizine yönelik net bir adım gelmemesiyle Euro/dolar paritesi kritik seviye olan 1,30'un altına indi. Dolar içeride 1,88'in üzerine çıktı.



ABD Merkez Bankası Fed'den yeni bir adım gelmemesi ve devam eden AB endişelerine paralel en dolar içeride 28 Kasım'da görülen 1,8845 seviyesine kadar yükseldi.



Bankacılar hacimlerin düşük kalmasının ise dolar/TL'de yükselişi hızlandırdığını belirtiyor.



Dolar dün spot kapanışında 1,8650 seviyesindeydi. Dolar güne 1,87 düzeyinde başlamıştı. Dolar 28 Kasım'da 1,90'ın seviyesinin üzerinde işlem görmüştü.



Bir bankacı, "Fed'den bir destek gelmedi. Almanya bazı konularda ısrarla direniyor. Fransa hükümeti sanki piyasayı not düşüşüne hazırlamak için açıklama yapıyor. Zaten tüm Avrupa'nın kredi notunun düşme ihtimali de var. Burada olumlu hiçbir haber yok" dedi.

Euro 11 ayın en düşüğünde



Avrupa ortak para birimi Euro, yatırımcıların Avrupalı politikacıların Euro Bölgesi borç krizi ile baş etmek için kararlı adım atamamaların ilişkin endişeleriyle, psikolojik sınır olan 1,30 seviyesinin altına indi.



Euro, Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra, düşüşünü sürdürerek 1,2989 dolara kadar geriledi.



