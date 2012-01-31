Euro bölgesinde rekor işsizlik oranı

T24 - Euro bölgesi toplamında işsizlik oranının 2011'in son ayında tarihi bir noktaya ulaştığı tespit edildi.



Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat'ın açıkladığı resmi verilere göre, Aralık ayı itibariyle euro para biriminin kullanıldığı 17 ülkenin bütünündeki işsizlik oranı yüzde 10,4'e ulaştı.



Buna göre euro bölgesinde 16,5 milyon insan resmi olarak işsiz durumda. Bu rakam bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,4’lük artışla, 751,000 kişinin daha işsizler arasına katıldığı anlamına geliyor.



17 ülke arasında işsizlik oranı yüzde 22,9'la İspanya en yüksek rakama ulaştı.



Avusturya ise yüzde 4,1'lik işsizlik oranıyla euro kullanan ülkeler arasında işsizlik sorunun en düşük olduğu ülke olarak göze çarpıyor.



Eurostat'ın verileri, 2011 yılı boyunca derinleşerek süren borç krizinin işsizlik oranlarını olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor.



2010'un son ayında yüzde 10 civarında seyreden 17 ülkenin toplam işsizlik oranı, 2011 sonuna gelindiğinde yüzde 0,4'lik artış gösterdi.

"İstihdam artışı düşük ihtimal"



Uzmanlar, euro bölgesi işsizlik oranının 2012 boyunca artma eğiliminde olacağı görüşündeler.



Citigroup'tan iktisatçı Guillaume Menuet, birçok sektörde yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan tablonun istihdama dair beklentilerin olumlu olmadığını ortaya koyduğunu belirtiyor.



Menuet, mali belirsizlik sebebiyle birçok şirketin yatırım planlarını ertelemekte olduklarını, buna bağlı olarak da istihdamın artması ihtimalinin düştüğünü söylüyor.



Menuet, ekonomik olarak iyi durumda olan şirketlerde işe alımların "dondurulduğunu", zararda olan şirketlerde ise işten çıkarmaların yaşandığına dikkat çekiyor.



Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke genelinde işsizlik oranı 2011 sonu itibariyle yüzde 9,9 olarak tespit edilmişti. Bu oran, 23 milyon 800,000 kişinin işsiz olduğu anlamına geliyor.



