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Ekonomi

Euro bölgesinde perakende satışlar geriledi

06 Mayıs 2009 17:41

Mart ayında perakende satışlar, 16 üyeli Euro Bölgesi'nde yüzde 4,2 ve 27 üyeli AB'de yüzde 3,1 geriledi.

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre perakende satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla mart ayında Letonya'da yüzde 27,3, Litvanya'da yüzde 21,1, Estonya'da yüzde 16,6, Bulgaristan'da yüzde 8,4, İspanya'da yüzde 8,2 ve Slovakya'da yüzde 7,2 daraldı.

AB'de mart ayında satışlar sadece yüzde 2,1'le Belçika, yüzde 2 ile Avusturya ve yüzde 0,8'la İngiltere'de artarken, Avro Bölgesi'nin büyük ekonomileri Almanya'da yüzde 1,9 ve Fransa'da yüzde 3,9 düşüş görüldü.

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