Euro bölgesinde işsizlik rekor seviyede

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre Avro Bölgesi'nde işsizler ordusu, şubat ayında 33 bin yeni ilaveyle 19 milyon 71 bin kişiye ulaştı.

AB genelinde ise ocak ayında yüzde 10,8 düzeyindeki işsizlik oranı şubat itibariyle yüzde 10,9'a çıkarken işsizlerin sayısı 76 bin artışla 26 milyon 338 bine ulaştı.

Son 12 ayda işsiz sayısındaki artış, Avro Bölgesi'nde 1 milyon 775 bin ve AB'de 1 milyon 805 bin düzeyinde gerçekleşti.

İşsizlik oranları Yunanistan'da yüzde 26,4 ve İspanya'da yüzde 26,3'le rekor kırarken bu ülkeleri yüzde 17,5'le Portekiz, yüzde 14,6'yla Slovakya, yüzde 14,3'le Letonya, yüzde 14,2'yle İrlanda ve yüzde 14'le Kıbrıs Rum kesimi takip etti.

AB'de 25 yaş altını kapsayan genç işsizlik oranı ortalama yüzde 23,5 olsa da bu oran Yunanistan'da yüzde 58,4 ve İspanya'da yüzde 55,7'ye ulaştı.