Euro bölgesinde enflasyon şoku

T24- Euro kullanan Avrupa ülkelerinde enflasyonun son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştığı açıklandı.

Enflasyon artışında katma değer vergisi oranlarının yükseltilmesinin önemli bir payı var

Avrupa Birliği verileri, 16 ülkeden oluşan euro bölgesinde temmuz enflasyonunun yüzde 1.7'ye yükseldiğini ortaya koyuyor.

Eurostat'a göre bu Kasım 2008'den bu yana en yüksek enflasyon oranı.

Haziran ayında euro bölgesi enflasyonu yüzde 1.4 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon oranlarının yükselmesinde ulaşımda kullanılan yakıt maliyeti ile alkol ve sigara fiyatlarında artışın etkili olduğu bildiriliyor.

27 üyesi bulunan Avrupa Birliği genelinde temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 2.1 olarak gerçekleşti.

Finlandiya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Romanya temmuz ayında katma değer vergisi oranlarında artışa gitmişlerdi.

Bu uygulamanın da enflasyonu arttıran bir gelişme olduğu bildiriliyor.