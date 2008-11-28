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Ekonomi

Euro Bölgesi’nde enflasyon düştü ama işsizlik yükseldi

AB'de ortak para kullanan 15 ülkenin dâhil olduğu Euro Bölgesi'nde ilk tahminlere göre enflasyon, Kasım ayında yüzde 2,1'e geriledi.

28 Kasım 2008 02:00

AB'de ortak para kullanan 15 ülkenin dâhil olduğu Euro Bölgesi'nde ilk tahminlere göre enflasyon, Kasım ayında yüzde 2,1'e geriledi.

Eurostat'a göre Temmuz ve Haziran aylarında yüzde 4'le tarihi zirvesine ulaşan enflasyon oranı, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ekonomik durgunlukla birlikte sert düşüşe geçerek Eylül'de yüzde 3,6 ve Ekim'de yüzde 3,2'yeinmişti.

Bu arada Eurostat, Avro Bölgesi'nde Eylül ayında yüzde 7,6 olan işsizlik oranının ise Ekim'de yüzde 7,7'ye tırmandığını duyurdu.

Aynı dönemde 27 üyeli AB'nin ortalama işsizlik oranı da yüzde 7'den 7,1'e çıktı.

İşsizlik oranları, geçen yılın Ekim ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,3 ve AB'de yüzde 6,9 seviyesindeydi.

AB içinde en düşük işsizlik oranları yüzde 2,5'la Hollanda, yüzde 3'le Avusturya ve yüzde 3,2'yle Danimarka'da kaydedilirken en yüksek işsizliğe sahip ülkeler yüzde 12,8'le İspanya ve yüzde 10'la Slovakya oldu.

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