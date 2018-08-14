Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ağustos (DHA) – Euro Bölgesi sanayi üretimi ikinci

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre;

“Euro Bölgesi sanayi üretimi Haziran’da yüzde 0.7 düştü.

“Avrupa Birliği sanayi üretimi Haziran’da yüzde 0.4 düştü.

“Sanayi üretimi Mayıs’ta Euro Bölgesi’nde yıllık yüzde 1.4, AB’de yüzde 1.3 artmıştı.

“Euro Bölgesi sanayi üretimi yıllık yüzde 2.5 artarken, AB sanayi üretimi Haziran’da yıllık yüzde 2.6 arttı.

“Haziran’da sanayi üretimindeki düşüş sermaye ürünleri üretimindeki yüzde 2.9’luk, dayanıksız tüketim ürünlerindeki yüzde 0.6’lık, ara mallardaki yüzde 0.5’lik ve dayanıklı tüketim mallarındaki yüzde 0.4’lük düşüşten kaynaklandı.

“Euro Bölgesi enerji üretimi ise Haziran’da yüzde 0.5 yükseldi.

“Sanayi üretimi Haziran’da en fazla düşen ülkeler yüzde 8.9 ile İrlanda, yüzde 1.3 ile Hollanda ve yüzde 1.2 ile Macaristan oldu.

“Sanayi üretimi Haziran’da en fazla artan ülkeler yüzde 4.5 ile Hırvatistan, yüzde 1.7 ile Romanya, yüzde 1.5 ile Çekya ve Finlandiya oldu.”