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Ekonomi
Deutsche Welle

Euro bölgesi maliye bakanları Litvanya için toplanıyor

Euro Bölgesi maliye bakanları Litvanya'nın Euro Bölgesi'ne üyeliğini ele almak üzere Lüksemburg'da bir araya geliyor.

19 Haziran 2014 13:20


AB Komisyonu, gerekli koşulları sağladığına kanaat getirerek Litvanya'nın 19'uncu üye olarak ortak para bölgesine dâhil edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

3 milyon nüfuslu Litvanya on yıl önce Avrupa Birliği'ne katılmıştı. Refah artışında önemli mesafe kaydeden Litvanya'nın fert başına düşen milli geliri 2015 yılında AB ortalamasının yüzde 78'ine kadar yükselecek.

AB antlaşmaları İngiltere ve Danimarka dışındaki Birlik üyelerini ekonomik ve malî normları tutturması halinde Euro Bölgesi'ne katılmakla yükümlü kılıyor.

Litvanya'nın 1 Ocak 2015'te Euro Bölgesi'ne katılması bekleniyor. Litvanya'nın Euro Bölgesi üyeliğiyle ilgili nihai karar temmuz ayının ikinci yarısında verilecek.

Euro Bölgesi toplantısında başta Yunanistan olmak üzere mali krizin etkili olduğu ülkelerdeki gelişmeler de gözden geçirilecek.

Gözlemciler, gündem başlıkları arasında yer almayan AB İstikrar Paktı'nın da toplantıda gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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