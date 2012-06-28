Euro bölgesi liderleri zirveye hazır

Brüksel'deki zirvenin arifesinde Alman Başbakanı Angela Merkel Fransız Devlet Başkanı Francois Hollande ile Paris’te iki saatlik bir görüşme yaptı.

İki lider sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda henüz fikir birliğine varamadı. Almanya borç havuzu fikrine yanaşmazken, Fransa Euro bölgesinin daha fazla birliği ihtiyacı olduğunda ısrar ediyor.

Merkel krizi çözecek “sihirli bir formül” olmadığı uyarısında bulundu.

Paris’teki görüşme öncesinde “Bu zirveye atfedilen beklenti ve umutları bildiğimden, yeterince sık söylenmeyen şeyi en baştan tekrarlayacağım” diyen Alman başbakan “Çabuk ve basit bir çözüm yok. Hükümetlerin borç krizlerinin bir seferde atlatılabileceği sihirli bir formül yok” ifadelerini kullandı.

Brüksel’e gitmek üzere ayrılan Merkel, Hollande’la görüşmesinin ardından başka açıklama yapmadı.

Ancak bir büyüme anlaşması sağlanması için “ilerleme” kaydedildiğini ve Avrupa liderlerinin 130 milyar dolarlık teşvik paketini benimseyeceklerini umduğunu söyledi.

Tasarruf paketine karşı duruşu sayesinde Fransa Devlet Başkanı seçilen Hollande, büyüme paketinin sıkı bir savunucusu.

Avrupalı liderler, ulusal bütçeler üzerinde söz sahibi olacak bir Avrupa hazinesi oluşturulmasını önermişti.

10 yıllık plan, Euro Bölgesi'ni güçlendirmeyi ve yeni krizleri önlemeyi amaçlıyor. Ancak bazı ekonomi uzmanları bu planının mevcut borç krizine çözüm getirmeyeceğini savunuyor.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İspanya'nın mevcut borçlanma maliyetini daha fazla kaldıramayacağını söyledi.

10 yıllık tahvil faizi kritik eşik olarak kabul edilen yüzde 7'ye yaklaşarak 6,8'e çıktı.



'Kısırdöngü'



Bazı Avrupalı liderler üye ülkelerin borçlarına Avrupa Merkez Bankası'nın çıkaracağı tahvillerle garanti sağlanmasını istiyor.

Salı günü Avrupa Birliği yetkilileri parasal birlik için vizyonlarını ortaya koymuş ve bunun yatırımcıları Euro bölgesine borç verme konusunda cesaretlendireceği ve kurtarma paketlerine ihtiyacı ortadan kaldıracağı umudunu dile getirmişti.

Ancak Merkel parlamentodaki konuşmasında Euro tahvilleri çıkarmanın doğru bir yol olmadığını, ters etki yaratacağını söyledi: “Katlanarak büyüyen borç kısırdöngüsünü kırmaya uğraşıyoruz.”

Merkel’in “Tutamayacağımız sözler vermememiz bir mecburiyettir. Ortak güvenilirlik, yeterli kontrol sağlanabildiği zaman yaratılabilir” sözleri ise parlamentoda büyük alkışla karşılandı.

(BBC Türkçe)