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Dünya

Euro bölgesi ilk kez Yunanistan için iflası değerlendirdi

Euro bölgesi ülkeler ilk defa Yunanistan'ın borçlarını ödeyemez duruma düşmesini yani temerrüt olasılığını değerlendirdi

12 Haziran 2015 20:27

Üst düzeyli euro bölgesi yetkilileri, Yunanistan'ın mali yardım almak için kreditörleriyle yürüttüğü müzakerelerin tıkanmasının ardından Haziran sonunda yüksek tutarda borç ödemesi gereken Atina'nın temerrüte düşme ihtimalini ilk defa resmi olarak değerlendirdi.

Yetkililerin Reuters verdiği bilgiye göre, euro bölgesi hükümet temsilcileri gelecek hafta yapılacak olan euro bölgesi maliye bakanları toplantısı öncesinde bir araya gelerek, Haziran sonunda Yunanistan'ın karşı karşıya bulunduğu üç senaryoyu ele aldı.

Temsilciler en düşük olasılığın Yunanistan'ın Haziran ayı sonundan önce reform karşılığı mali yardım müzakerelerinde anlaşmaya ulaşması olduğu görüşünde.

Ele alınan ikinci senaryo ise Atina'nın IMF'ye olan 1.6 milyar dolar borcunun ay sonunda dolan vadesiyle aynı tarihte sona erecek olan mali yardım programının süresinin uzatılması.

İlk defa resmi olarak ele alınan Yunanistan'ın temerrüte düşmesi ise değerlendirilen üçüncü senaryoyu oluşturdu.
Toplantıda nihai bir karara veya sonuca varılmadı.

Birçok ülkenin temsilcisi, Yunanistan'ın Şubat ayında dört ay süreyle uzattığı mali yardım programında kalan 7.2 milyar euroluk kaynağı Haziran sonundan önce alabileceğini düşünmüyor. Yunanistan'ın mali yardımı alabilmesi için belirli reformları kabul etmesi gerekiyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre Yunanistan'ın toplantıya katılan temsilcisi ise Atina'nın süre dolmadan kreditörleriyle anlaşmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti. Açıklama Yunanistan'ın 18 Haziran'daki euro bölgesi maliye bakanları toplantısına kadar kreditörleriyle anlaşabileceğine işaret ediyor.

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