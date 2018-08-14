Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0.4 büyüdü, beklenti yüzde 0.3

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ağustos (DHA) – Euro Bölgesi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 büyüdü. Beklenti Euro Bölgesi’nin ikinci çeyrekte yüzde 0.3 büyümesiydi. İkinci çeyrek yıllık büyümesi ise yüzde 2.1 olması beklenirken yüzde 2.2 oldu.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre;

“Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 2.2 büyüdü.

“Avrupa Birliği de ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 büyüdü.

“İlk çeyrekte Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nde büyüme yüzde 0.4 olmuştu.

“ABD ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.0 büyüdü. ABD ikinci çeyrek yıllık büyümesi ise yüzde 2.8’e hızlanmıştı. İlk çeyrek yıllık büyümesi yüzde 2.6’ydı.”