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Dünya

Euro Bölgesi kurtarma paketinde anlaştı

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy "Acil büyüme önlemleri kapsamında ekonomimize 120 milyar avro kaynak aktarılması konusunda anlaştık" dedi

29 Haziran 2012 14:28

AB devlet ve hükümet başkanları, ekonomik büyümenin teşvik edilmesi için acil olarak 120 milyar Euro'luk kaynak bulunması konusunda uzlaştı.

Euro Bölgesi'ndeki ekonomik gerilemeden en kötü şekilde etkilenen ülkelerin nasıl canlandırılabileceği konusunda birbirinden farklı fikirler ortaya atılırken, AB liderleri borç krizinin nasıl hafifletileceğini görüşüyor.

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, AB zirvesinde ilk gün toplantılarının ardından basına yaptığı açıklamada, "Acil büyüme önlemleri kapsamında ekonomimize 120 milyar avro kaynak aktarılması konusunda anlaştık" dedi.

Konsey başkanının açıklamaları 13 saatlik görüşmelerin ardından geldi.

Van Rompuy, sermayesinde 10 milyar avroluk artırımla Avrupa Yatırım Bankası'nın kredi kapasitesinde 60 milyar avroluk bir artış sağlanacağını belirtti.

Kalan 60 milyar avronun AB bütçesinde henüz kullanılmayan yapısal fonların istihdamı teşvik edecek şekilde yeniden dağıtılması ile gelecek aylarda çıkarılacak, enerji, ulaşım ve geniş bant internet yatırımlarına yönelik proje tahvilleriyle karşılanacağını dile getiren Van Rompuy, büyüme ve istihdamı teşvik amaçlı 120 milyar avronun büyük ölçüde krizdeki ülkelere yönlendirileceğini kaydetti.

AB zirvesinde bu gece ve yarınki toplantılarda ise Avro Bölgesi'nde borç krizini bitirmeye yönelik önlemler ele alınacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Euro Bölgesi borçlarının bir havuzda toplanması fikirlerine sert tepki göstermişti.

 

BBC Türkçe

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