EURO 2024 Almanya'da yapılacak

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanya'da yapılmasına karar verdi.

UEFA Yönetim Kurulu'nun İsviçre'nin Nyon kentinde yaptığı oylamada Almanya'ya 12, Türkiye'ye 4 oy çıktı.

1 üye ise çekimser kaldı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin kararın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Süreç şeffafdı. Oylama demokratikti. Her demokratik karar doğru karardır" dedi.

Almanya daha önce futbolda en son 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Avrupa Futbol Şampiyonası ise 1988'de o zamanki adıyla Batı Almanya'da organize edilmişti.

Türkiye ise 2008, 2012 ve 2016'da ev sahipliğine aday olmuş; EURO 2016 için yapılan oylamayı Fransa'ya 1 oy farkla kaybetmişti.

Türkiye, başta EURO 2020'ye de aday olmuş; Türkiye Futbol Federasyonu daha sonra değiştirilen formatla Avrupa'nın 13 şehrinin ev sahipliğinde yapılacak turnuva için için aday olmama kararı alındığını, EURO 2024 için adaylık çalışması başlatıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin EURO 2024 için tüm gerekli koşulları yerine getirdiğini vurgulayarak, adil bir değerlendirme beklediklerini söylemişti.

EURO 2024'e 24 takım katılacak.

Turnuvada Haziran ve Temmuz aylarında 32 günde 10 şehirde 51 maç oynanacak.

Final maçı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda olacak.

Maçların oynanacağı diğer 9 kent ise Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Münih ve Stuttgart.