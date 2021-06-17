EURO 2020 | Turnuvanın altıncı gününde neler oldu?

A Milli Takım, Galler'e de kaybetti; gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı

Türkiye A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. İkinci karşılaşmasından da puansız ayrılan Ay-yıldızlılar, gruptan çıkma şansını oldukça zora soktu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Galler, Aaron Ramsey ile 43.dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

61. dakikadaGareth Baleile penaltı kaçıran Galler, Connor Roberts ile 90+5'te skoru 2-0 yaptı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

İkinci karşılaşmasından da puan çıkaramayan Ay-yıldızlılar, üst tur şansını oldukça azalttı. Galler ise puanını 4'e yükseltti ve 3. maçlar öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19:00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

İtalya, İsviçre'yi 3 golle geçti; gruptan çıkmayı garantiledi

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, İsviçre'yi 3-0 yendi. Roberto Mancini'nin öğrencileri, son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Turnuvanın ev sahiplerinden İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçı 3-0 kazandı.

Teknik direktör Roberto Mancini'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 26 ve 52'de Manuel Locatelli, 89'da Ciro Immobile kaydetti.

İlk iki maçını da kazanıp puanını 6'ya yükselten İtalya, gruptan çıkmayı başardı. 29 maçtır kaybetmeyen Gök Mavililer, son maçında Galler'e kaybetmemesi halinde grubu lider tamamlayacak.

İlk maçında Galler ile 1-1 berabere kalan İsviçre ise 1 puana ve -3 averaja sahip. İsviçre son maçında Türkiye ile karşılaşacak.

Türkiye A Milli Takımı bu müsabakayı kazanarak, turnuvadaki diğer maçların sonuçlarına da bağlı olarak, en iyi üçüncüler arasında yer alıp üst tur biletini kapmaya çalışacak.

A Grubu'nda son hafta maçları 20 Haziran Pazar akşamı 19:00'da oynanacak.

Rusya, Finlandiya'yı tek golle geçti

Rusya gruptaki ilk galibiyetini tek golle aldı; tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılan Finlandiya ise ilk kez kaybetti

EURO 2020 B Grubu ikinci maçında Rusya, Finlandiya'yı 1-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

EURO 2020'de günün ilk maçı Finlandiya ve Rusya arasında oynandı. İlk maçta Belçika'ya 3-0 kaybeden Rusya, ikinci maçta Finlandiya'yı 1-0 yenmeyi başardı.

Karşılaşmaya Finlandiya golle başladı. Joel Pohjanpalo'nun 4. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarının bitmesine yakın Rusya, Aleksey Miranchuk ile öne geçti. 45+2'de Artem Dzyuba ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Aleksey Miranchuk, hafif sağ çaprazdan sol ayak içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı. Rusya gruptaki ilk galibiyetini tek golle aldı. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılan Finlandiya ise ilk kez kaybetti.

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