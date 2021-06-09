EURO 2020: Rusya, Ukrayna'yı "Formayla siyasi mesaj veriliyor" diyerek UEFA'ya şikayet etti

Rusya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için hazırladığı forma nedeniyle Ukrayna'yı UEFA'ya şikayet etti. UEFA'ya gönderilen mektupta, formada "siyasi mesajlar" verildiği ve bunun UEFA'nın temel prensiplerine aykırı olduğu belirtildi.
Formada, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ile Lugansk bölgelerini Ukrayna'da gösteren bir harita yer alıyor.
Ayrıca Ukrayna'da, 2014'te Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerde kullanılan "Zafer Ukrayna'ya!" sloganı yazıyor.
UEFA, BBC'ye yaptığı açıklamada, "formanın UEFA'nın uygun ekipman kurallarına uyduğu için onay aldığını" belirtmişti.
Rusya: İllüzyon yaratıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, formanın, "Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yarattığını" söylemişti.
Zaharova, formadaki sloganın da milliyetçi olduğunu ve "Nazilerin savaş naralarına" benzediğini belirtmişti.
Rus milletvekili Dimitri Sivişçev ise formanın "tamamen uygunsuz" olduğunu söylemiş ve UEFA'dan harekete geçmesini istemişti.
Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko ise formayı Facebook sayfasındaki bir videoyla tanıtmış ve "Ukrayna silüetinin oyunculara güç vereceğine inanıyoruz çünkü Ukrayna'nın tümü için mücadele edecekler" demişti.
Kırım'ın ilhakı uluslararası toplum tarafından reddediliyor.
Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen EURO 2020 Cuma günü Roma'da oynanacak İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak ve 11 Temmuz'da Londra'da yapılacak final karşılaşmasıyla son bulacak.
Maçların oynanacağı kentler arasında Rusya'nın St. Petersburg şehri de bulunuyor.
St. Petersburg'da çeyrek final maçlarından biri de oynanacak.