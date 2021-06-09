EURO 2020: Rusya, Ukrayna'yı "Formayla siyasi mesaj veriliyor" diyerek UEFA'ya şikayet etti

UEFA, BBC'ye yaptığı açıklamada, "formanın UEFA'nın uygun ekipman kurallarına uyduğu için onay aldığını" belirtmişti.

Rusya: İllüzyon yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, formanın, "Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yarattığını" söylemişti.

Zaharova, formadaki sloganın da milliyetçi olduğunu ve "Nazilerin savaş naralarına" benzediğini belirtmişti.

Rus milletvekili Dimitri Sivişçev ise formanın "tamamen uygunsuz" olduğunu söylemiş ve UEFA'dan harekete geçmesini istemişti.