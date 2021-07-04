UEFA, EURO 2020 finalini yönetecek hakemi açıkladı

UEFA, EURO 2020'de finali yönetecek hakem olarak, son büyük turnuvasını geçiren Hollandalı Björn Kuipers'e görev verdi. Cüneyt Çakır ve ekibi ise turnuvada final için en önemli aday olmalarına rağmen Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

EURO 2020'de yarı final ve final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA, yarı finallerde Felix Brych ve Danny Makkelie ile finalde ise Björn Kuipers'i görevlendirdi.

Alman Felix Brych, yarı finalin ilk ayağı İtalya - İspanya maçında görev yapacakken Holandalı Danny Makkelie ise İngiltere - Danimarka maçında düdük çalacak.

Finalde ise son turnuvası olan Hollandalı Björn Kuipers'in düdük çalacak. Yarı finaller ve final etabında birer Hollandalı hakem görev alacakken İngiltere'ye davet edilen hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi ise atamalar sonrası Türkiye'ye dönüyorlar.

En güçlü adaydı

Cüneyt Çakır, EURO 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde en çok düdük çalan isim olarak tarihe geçmişti. Turnuvada yönettiği ilk 3 maç sonunda toplam 9 maça ulaşarak Ander Frisk'i geçmiş ve rekorun sahibi olmuştu.

45 yaşındaki Cüneyt Çakır, final için de en güçlü aday konumundayken UEFA, politik bir karar vererek 48 yaşındaki son büyük turnuvasını geçiren Björn Kuipers'i görevlendirdi.