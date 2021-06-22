EURO 2020'de günün maçları

EURO 2020'de heyecan 2 maçla devam edecek. D Grubu'nda oynanacak iki maçla sıralama belli olacak.

İşte günün programı:

Çekya - İngiltere

Wembley'de oynanacak maçta beraberlik halinde hem Çekya, hem de Ingiltere gruptan çıkacak. İngiltere, İskoçya beraberliğinin ardından Çekya karşısında kazanarak grup liderliğini almak istiyor. Çekya ise beraberlikle grubu lider bitirmenin planlarını yapıyor. İngiltere deplasmanında bugüne kadar kazanamayan Çekya'da üç golü bulunan Patrik Schick, performansıyla dikkat çekiyor. Son 4 maçında 3 gol atan Ingiltere'nin ise gol yollarında etkisiz kalması öne çıkıyor.

Londra'daki Wembley Stadyumu'nda saat 22:00'de başlayacak maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Çekya: Vaclík; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; Masopust, Darida, Jankto; Schick

İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Grealish, Kane, Sterling

Hırvatistan - İskoçya

Hırvatistan ile İskoçya'nın grupta 1'er puanı bulunuyor. İskoçya, İngiltere beraberliğinin ardından maça moralli çıkacak. İskoçya bu maçı kazanarak, tarihinde ilk kez gruptan çıkmanın hayalini kuruyor. Hırvatistan ise son maçta kazanmak ve bir sonraki turun hesaplarını yapmayı planlıyor. Karşılaşma öncesi Iskoçya'nın Hırvatistan ile oynadığı 5 maçta hiç kaybetmemesi ve 2 galibiyet, 3 beraberlik alması dikkat çekiyor.

Glasgow'daki Hampten Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Arjantin'den Fernando Andres Rapallini düdük çalacak.

Muhtemel 11'ler

Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Ivanusec, Perisic; Petkovic

İskoçya:Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams