EURO 2020'de alkollü içki kararı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) organizatörleri, basın toplantılarında masaya konulan sponsorların alkollü içecek markasına ait şişelerinin dini hassasiyetler sebebiyle kaldırılabileceğini açıkladı.

EURO 2020 F Grubu'nda Fransa'nın Almanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısına katılan Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba'nın hareketi, çok konuşulmuştu.

Müslüman futbolcunun masadaki alkollü içecek markasına ait şişeyi önünden çekerek bir kenara kaldırması, EURO 2020'nin en çok konuşulanları arasına girmişti.

NTV'de yer alan habere göre; EURO 2020 organizatörleri, basın toplantılarında masaya konulan sponsorların alkollü içecek markasına ait şişelerinin dini hassasiyetler sebebiyle kaldırılabileceğini duyurdu.

Karara göre futbolcular ve teknik direktörler, dini gerekçelerle basın toplantılarında sponsorların alkollü içecek markasına ait şişelerinin yer almamasını tercih edebilecek.