Euro 2016'ya saldırı planı engellendi

Fransa'da cuma günü başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kana bulama

hazırlığındaki bir Fransız vatandaşının Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalandığı

bildirildi.

Ukrayna gizli servisi SBU, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ve sırasında 15

saldırı planladığı sanılan Fransız vatandaşının yanında 125 kilo TNT patlayıcı ele

geçirildiğini açıkladı. Tutuklanan kişinin, 'yabancıların kitleler

halinde Fransa'ya

gelmesi, İslam'ın yayılması ve küreselleşmeyi destekleyen

Fransız hükümetinin

politikalarını reddettiğini' söylediği kaydedildi. Aşırı milliyetçi görüşlere sahip olduğu

belirtilen zanlının, köprü, demiryolları ve diğer altyapıya yönelik saldırılar planladığı

kaydedildi.

10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasındaki UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, cuma

günü Fransa ile Romanya arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Ukrayna'dan gelen açıklama öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande,

Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında terör saldırıları yaşanabileceği uyarısında

bulunmuştu. Hollande ‘France Inter' radyosuna verdiği demeçte, “Terör tehdidi bir

süre daha kalacaktır. Ancak, turnuvanın başarıyla nihayete erdirilebilmesi için elden

gelen yapılmalıdır” diye konuşmuştu.

13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarında

130 kişi hayatını

kaybetmişti.

