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Dünya
Deutsche Welle

Euro 2016'ya saldırı planı engellendi

Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kana bulama planları yaptığı şüphesiyle bir Fransız'ın Ukrayna'da tutuklandığı bildirildi.

06 Haziran 2016 16:19

Fransa'da cuma günü başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kana bulama
hazırlığındaki bir Fransız vatandaşının Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalandığı
bildirildi.

Ukrayna gizli servisi SBU, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ve sırasında 15
saldırı planladığı sanılan Fransız vatandaşının yanında 125 kilo TNT patlayıcı ele
geçirildiğini açıkladı. Tutuklanan kişinin, 'yabancıların kitleler
halinde Fransa'ya
gelmesi, İslam'ın yayılması ve küreselleşmeyi destekleyen
Fransız hükümetinin
politikalarını reddettiğini' söylediği kaydedildi. Aşırı milliyetçi görüşlere sahip olduğu
belirtilen zanlının, köprü, demiryolları ve diğer altyapıya yönelik saldırılar planladığı
kaydedildi.

10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasındaki UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, cuma
günü Fransa ile Romanya arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Ukrayna'dan gelen açıklama öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande,
Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında terör saldırıları yaşanabileceği uyarısında
bulunmuştu. Hollande ‘France Inter' radyosuna verdiği demeçte, “Terör tehdidi bir
süre daha kalacaktır. Ancak, turnuvanın başarıyla nihayete erdirilebilmesi için elden
gelen yapılmalıdır” diye konuşmuştu.
13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarında
130 kişi hayatını
kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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