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Spor

EURO 2016'da günün programı

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak maç dışında C Grubu maçları ile devam edecek

12 Haziran 2016 15:49

EURO 2016'nın üçüncü gününde, Türki Milli Takımı ve Almanya formasıyla tanıdık isimler Lukas Podolski ve Mario Gomez sahaya iniyor.

 

İşte günün programı

 

EURO 2016'da üçüncü gün, Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak maç dışında C Grubu maçları ile devam edecek. C Grubu'ndaki 4 takım da bugün ilk kez sahaya çıkacak.

Her iki mücadele de hem Lig TV'den, hem TRT 1'den naklen yayınlanacak.

 

19.00: Polonya - Kuzey İrlanda

 

Stade De Nice'te karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesinde Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan düdük çalacak.

 

Muhtemel 11'ler

 

Polonya: Fabianski; Cionek, Warzyniak, Glik, Maczynski; Krychowiak, Grosicki, Blaszczykowski, Kaputska; Milik, Lewandowski

Kuzey İrlanda: McGovern; McAuley, Evans, McNair, Catchart; Ferguson, Baird, Norwood, Davis, Ward; Lafferty

 

22.00 Almanya - Ukrayna

 

Galatasaray'dan Lukas Podolski ile Beşiktaş'tan Mario Gomez'in de kadrosunda bulunduğu Almanya, Ukrayna ile ilk maçına çıkacak. Lille'deki Stade Pierre Mauroy'da oynanacak mücadelede İngiliz hakem Martin Atkinson görev alacak.

 

Muhtemel 11'ler

 

Almanya: Neuer; Hector, Höwedes, Rüdiger, Boateng; Khedira, Kroos; Mesut Özil, Draxler, Müller; Mario Gomez

Ukrayna: Pyatov; Khacheridi, Shevchuk, Rakiskiy, Stepanenko; Garmash, Sydorchuk, Zozulya, Rotan; Konoplyanka, Yarmolenko

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