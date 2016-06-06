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Spor

EURO 2016'nın son provasında tek gollü galibiyet

A Milli Futbol Takım, 2016 Avrupa Şampiyonası finalleri öncesi çıktığı son hazırlık maçında deplasmanda Slovenya'yı 1-0 mağlup etti.

06 Haziran 2016 02:18

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesi son hazırlık maçını Slovenya ile karşı karşıya geldi. Sert geçen mücadeleyi milliler Burak Yılmaz’ın 5. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı.

Türkiye Euro 2016’daki ilk maçını 12 Haziran Pazar günü saat 16:00’da Hırvatistan ile yapacak.

Hakemler: Marco Guida, Alessandro Giallatini, Lorenzo Manganelli (İtalya Futbol Federasyonu)

Slovenya: Vid Belec, Andraz Struna (Dk. 58 Boban Jovic), Aljaz Struna, Miha Mevlja, Bojan Jokic, Kevin Kampl (Dk. 86 Jure Matjasic), Josip Ilicic (Dk. 77 Miha Zajc), Jasmin Kurtic, Blaz Vrhovec, Roman Bezjak (Dk. 46 Benjamin Verbic), Robert Beric (Dk. 46 Milivoje Novakovic)

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Hakan Balta, Mehmet Topal, Caner Erkin (Dk. 64 İsmail Köybaşı), Selçuk İnan (Dk. 82 Yunus Mallı), Arda Turan (Dk. 74 Nuri Şahin), Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Volkan Şen), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 Emre Mor), Burak Yılmaz (Dk, 90+1 Olcay Şahan)

Gol: Dk. 5 Burak Yılmaz (Türkiye),

Sarı kartlar: Dk. 50 Bojan Jokic, Dk. 59 Jasmin Kurtic, Dk. 77 Aljaz Struna (Slovenya), Dk. 56 Emre Mor, Dk. 77 Volkan Şen (Türkiye)

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