EURO 2016’da yeni uygulama; stadların çevresinde alkol satılmayacak

Fransa hükümeti, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) maçlarının oynandığı kentlerde taraftar grupları arasında çıkan kavgalar nedeniyle statların çevresi gibi 'hassas alanlarda' alkol satışını yasaklama kararı aldı.

Sputnik’in haberine göre, Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, "Alkol satışı, tüketimi ve dağıtımını durdurmak için gerekli bütün önlemlerin alınmasını istedim. Hassas alanlarda maç günlerinde, maçın bir gün öncesinde ve taraftarların buluşma noktalarının açık olduğu günlerde alkol satılmayacak" dedi.

Hangi alanların 'hassas' sayılacağına Fransız polisinin karar vereceğini belirten Cazeneuve, yasağın kamuya açık alanlar ve dükkanlar için de geçerli olduğunu söyledi.

Cazeneuve, bar ve kafelerin açık alanlarında tenekede satılan içeceklerin satışının da kavga durumunda zarar verici madde olarak kullanılabilecek olmaları nedeniyle yasaklanabileceğini belirtti.

Öte taraftan Cazeneuve, İngiltere-Rusya maçının oynandığı Marsilya'da taraftarlar arasında çıkan olayları da 'kabul edilemez' olarak niteledi: ve "Marsilya'da yaşanan olaylar yetkililer için de toplum için de futbol taraftarları için de kabul edilemez bir durum” dedi.

İngiltere-Rusya maçının oynandığı Velodrome Stadyumu’ndan taraftarlar arasında kavga çıkarken, kentin Old Port bölgesinde şişeler ve sandalyeler fırlatarak birbirine giren yüzlerce taraftarı ayırmak için 1200'den fazla çevik kuvvet polisi olay yerine gitmişti.

Cazeneuve, maçlarda toplum huzurunu bozan yabancı taraftarlar için uzaklaştırma emri çıkarma yetkisi verildiğini belirtip "Taraftarların bu davranışları polisin ana görevini yani ülkeyi terörden koruması karşısında bir engel" ifadelerini kullandı.

Bu arada Fransız yetkililere göre, perşembe günü İngiltere-Galler maçının oynanacağı Lens kentinde alkol yasağı şimdiden yürürlüğe girdi.