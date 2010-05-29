Euro 2016'da 'önceden biliyorduk' skandalı

T24 - İsviçre'nin başkenti Cenevre'de dün (28 Mayıs 2010) yapılan oylama ile Fransa'nın Euro 2016'ya ev sahipliğ yapacak ülke olmasının ardından başlayan spekülasyonlar devam ediyor. Fransız Milli Takım oyuncularından Marc Planus, düzenlediği bir basın toplantısında Euro 2016'nın Fransa'ya geleceğini 1 gün öncesinden bildiklerini açıkladı.





Habertürk gazetesinden Evren Alanlı'nın "Bu çirkinlik senin olsun Fransa!" (29 Mayıs 2010) başlığı ile kaleme aldığı haber şöyle:







Bu çirkinlik senin olsun Fransa!







Türkiye'nin EURO 2016 adaylığını Fransa'ya nasıl kaptırdığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor...





Yazık hem de çok yazık... İşte Platini'nin EURO 2016 evsahipliği adaylığı süresinde ülkesinden yana ne şekilde tavır koyduğu ve perde arkasında sergilediği çirkin oyunlar kısa süre içinde ortaya çıktı.



Fransız Milli takım oyuncusu Marc Planus, düzenlediği bir basın toplantısında EURO 2016'ya Fransa'nın ev sahipliği yapacağını bir gün önceden bildiklerini ağzından kaçırdı. Planus, bir gazetecinin Fransa'nın EURO 2016'ya evsahipliği yapacak olmasını ne şekilde değerlendirdiği sorusuna aynen şu yanıtı verdi:





"Biz organizasyonu kazandığımızı perşembe akşamı öğrendik. (Sonuç cuma günü TSİ 14.00'te belli oldu)" dedi. Ardından pot kırdığını anlayan Planus, "Eee. Yani aslında cuma günü kampta öğle yemeğine giderken, saat 13.05 itibariyle (TSİ 14.05) yemekhanenin kapısına 'EURO'muz hoşgeldin' yazısıyla karşılaştık. Yani tam olarak burada öğrendik. Aslında saat 13.00'te taşlar yerine oturdu. Hepimiz çok sevindik elbette." diyerek konuyu kapattı.





İlk olarak perşembe akşamı öğrendiklerini söyledikten sonra karşısındakilerin tuhaf bakışları sonrası lafı değiştiren Planus'un ağzından dökülen bu sözler olayın çirkin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hatırlanacağı üzere son olarak Sarkozy'nin de Fransa'nın kazanacağını daha önceden bildiği ve bu mutlu haberi yerinde kutlamak için Cenevre'ye geldiği iddiası ortaya atılmıştı.





Bu olaylardan sonra Fransız cephesi henüz sessizliğini korurken, Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

