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Spor

EURO 2016'da nefesler tutuldu; Ronaldo ikinci, Griezmann ilk finalinde

Portekiz ile Fransa arasındaki final mücadelesi 22:00'de başlayacak

10 Temmuz 2016 18:04

Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile Fransa’nın golcüsü Antoine Griezmann, 2016’da UEFA Şampiyonlar Ligi’nden sonra Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) finalinde de karşı karşıya gelecek. EURO 2016 final karşılaşması, bu organizasyonda Portekizli Cristiano Ronaldo’nun kariyerinde oynayacağı ikinci, Fransız Antoine Griezmann’ın ise ilk finali olarak kayıtlara geçecek.

Turnuva boyunca takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sunan Ronaldo, organizasyon tarihinde ikinci kez final oynayacak Portekiz’in ilk şampiyonluğunu kazanmasına yardım etmeye çalışacak.

Şampiyonada 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Griezmann ise Fransa’nın EURO 1984 ve EURO 2000’den sonra üçüncü kez kupayı müzesine götürmesi için ter dökecek.


EURO 2016 final karşılaşması, bu organizasyonda Portekizli Cristiano Ronaldo’nun kariyerinde oynayacağı ikinci, Fransız Antoine Griezmann’ın ise ilk finali olarak kayıtlara geçecek.

İspanya’nın Real Madrid ekibinde top koşturan Ronaldo, ilk defa ülkesinde düzenlenen EURO 2004’te forma giymiş ve finalde Portekiz’i 1-0 mağlup eden Yunanistan kupaya uzanmıştı.

Öte yandan Atletico Madrid’de forma giyen Antoine Griezmann ise daha önce 2010 yılında Fransa’da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer almış ve Fransa’nın kupayı kazanmasına katkı sunmuştu.

Ronaldo’dan yeni rekorlar

Cristiano Ronaldo, Portekiz’in şampiyonadaki ikinci maçında Avusturya’ya karşı sahaya çıkarak milli takımda en fazla forma giyen oyuncu unvanının sahibi oldu.

Avusturya karşılaşmasıyla milli formayı 128. kez sırtına geçiren 31 yaşındaki oyuncu, Portekiz Milli Takımı’nda en fazla oynayan futbolcu unvanını, 1991’den 2006’ya kadar milli formayı 127 defa giyen Luis Figo’nun elinden aldı.

Portekiz’in EURO 2016 grup aşamasında Macaristan ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandıran Ronaldo, boy gösterdiği 4 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da (2004, 2008, 2012 ve 2016) fileleri havalandıran tek oyuncu olarak tarihe geçti.

Bununla birlikte, Portekiz’in turnuvanın yarı finalinde 2-0 galip geldiği Galler maçında takımının ikinci golünü kaydeden Ronaldo, böylece Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde 9 golle en skorer isim olan Fransız Michel Platini’nin rekorunu egale etmiş oldu.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’yla sahaya çıktığı 132 maçta 61 gol atarak milli takımda en fazla forma giyen ve en çok gol atan futbolcu durumunda.

Griezmann en fazla gol atan ikinci Fransız

Antoine Griezmann, EURO 2016’da şimdiye kadar kaydettiği 6 golle, turnuva tarihinde en fazla gol atan Fransız futbolcular arasında Thierry Henry ile beraber ikinci sırada yer aldı.

Fransa’nın gruptaki Arnavutluk ve çeyrek finaldeki İzlanda maçında birer, son 16 turundaki İrlanda Cumhuriyeti ve yarı finaldeki Almanya maçında rakip fileleri ikişer kez havalandıran Griezmann, ilk kez forma giydiği Avrupa Şampiyonası’nda 6 gole ulaşarak efsane Fransız futbolcu Zinedine Zidane’ın 5 gollük istatistiğini geçti ve Thierry Henry’yi yakaladı.

Michel Platini, EURO 1984’te kaydettiği 9 golle, Fransa Milli Takımı’nın Avrupa şampiyonaları tarihinde en fazla gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor.

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