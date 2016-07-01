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Spor

EURO 2016'da ilk yarı finalist Portekiz

2016 Avrupa Şampiyonası çeyrek final ilk maçında Polonya'yı penaltılarda geçen Portekiz turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu

01 Temmuz 2016 03:43

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) çeyrek final ilk maçında Polonya ve Portekiz Marsilya'da karşı karşıya geldi.

Maç öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısı için saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın henüz 2. dakikasında ceza alanı içinde topla buluşan Robert Lewandowski, Polonya'yı 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran Portekiz 33. dakikada Renato Sanches'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda her iki takım da gol bulamazken, EURO 2016'nın ilk çeyrek final maçı uzatmalara gitti.

Karşılaşmanın 108. dakikasında bir taraftar Cristiano Ronaldo'ya sarılmak için sahaya atladı. Güvenlik güçleri, çılgın taraftarı saha içinde yakaladı. 

Polonya ve Portekiz 120 dakikada da gol bulamazken maç penaltılara gitti.

 

Penaltı atışları

 

İlk penaltı için Ronaldo topun başına geldi ve top ağlara gitti. 1-0

Polonya'da Lewandowski'nin vuruşu gol oldu 1-1

Portekiz'de Renato Sanches skoru 2-1 yaptı.

Milik'in vuruşu skoru 2-2'ye taşıdı.

Joao Moutinho 3-2.

Kamil Glik 3-3.

Luis Nani ve skor 4-3.

Jakub Blaszczykowski'nin vuruşunu kaleci kurtardı. 

Quaresma'nun penaltısıyla Portekiz yarı finale çıktı

 

Galler Belçika maçının galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

 

 

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