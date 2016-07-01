EURO 2016'da dev randevu bugün; Almanya-İtalya

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile İtalya karşılaşacak. Bordeaux kentindeki aynı isimli statta bugün Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de oynanacak karşılaşmada, Macar hakem Viktor Kassai görev alacak.

Çeyrek finale nasıl geldiler?

Kuzey İrlanda ve Ukrayna'yı mağlup edip, Polonya ile berabere kalarak C Grubu'nu lider tamamlayan Almanya, son 16 turunda ise Slovakya'yı 3-0'la geçerek turnuva boyunca kalesinde gol görmeden çeyrek finale yükselmeyi başardı.

E Grubu'nu birinci sırada tamamlayan İtalya ise Belçika ve İsveç'i yenip, İrlanda Cumhuriyeti'ne mağlup oldu. Bir üst turda İspanya'yı 2-0 yenen İtalya, çeyrek finale adını yazdırdı.

Almanya'nın resmi maçlarda İtalya'ya galibiyeti yok

Almanya ve İtalya arasında yapılan 8 resmi müsabakada Almanya Milli Takımı'nın galibiyeti bulunmuyor.

Bu maçlarda İtalya Milli Takımı 4 galibiyet alırken 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takımın kendi aralarında bugüne kadar oynadığı dostluk maçları dahil 33 maçta da İtalya'nın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalarda İtalya 15 galibiyet alırken, Almanya ise 8 kez rakibini yenebildi. Taraflar, 10 maçta ise yenişemedi.

Bu maçlarda rakip kaleye İtalya 49, Almanya ise 40 gol attı.

İstatikler 'Almanya' diyor

İki takımın EURO 2016 kapsamında rakipleriyle yaptıkları 4'er maçta genel istatistiklerde Almanya önde bulunuyor.

Turnuvada Almanya 6 gol attı ve kalesini gole kapattı. İtalya ise rakip fileleri 5 kez havalandırdı ve sadece 1 gol yedi.

Toplam 78 defa rakip kaleye şut atan Almanya bunların 28'inde çerçeveyi tutturdu, İtalya ise 35 toplam şutta 16 isabet buldu.

Maçlarda ortalama yüzde 64 topla oynama istatistiği yakalayan Almanya Milli Takımı turnuvanın en fazla topa sahip ekibi olarak göze çarparken, ortalama yüzde 90 isabetli pasla oynadı. İtalya Milli Takımı, ortalama yüzde 46 topla oynama ve yüzde 81 isabetli pas ortalaması tutturdu.

Almanya'da 5 futbolcu sarı kart görürken, İtalya 13 kezle turnuvada şimdiye kadar en çok sarı kartla cezalandırılan takım oldu.